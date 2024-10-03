Чи почнуть росіяни бити ФАБ-9000 по Україні

Росія провела єдине випробування цієї бомби ще у 2007 році

На тлі інформації про застосування Росією по Україні потужної авіабомби ФАБ-9000, яку офіційні джерела не підтвердили, в українців виникли питання. Зокрема, чи дійсно Кремль має змогу скинути на наші міста надпотужний неядерний боєприпас.

Відповідь на це шукало видання Defence Express. Зазначається, що Росія має у своєму арсеналі важкі бомбардувальники Ту-16, які історично вже були пов'язані з дев'ятитонними бомбами.

Адже СРСР вже скидував ФАБ-9000 під час війни в Афганістані у 1979 -1989 роках. Проте з 1990-х років літаки типу Ту-16 були зняті з озброєння і в Росії, і в Україні.

Тобто деякі з цих бортів розібрали на метал, а певну частину утилізували чи залучили в експерименти. Тому ймовірність того, що у Росії й досі є нормальний носій для ФАБ-9000 дуже низька.

Але ще торік ексочільник "Роскосмоса" Дмитро Рогозін закликав прикрутити дев'ятитонну бомбу на ракету-носій "Союз". І таким чином застосовувати ФАБ-9000 по українських містах.

Проте, видання наголошує, що така ідея виявилась технічно нереалістичною. Водночас сам факт цієї ідеї вказує на те, що росіяни все ж шукають можливості застосувати великокаліберні бомби для ударів по Україні.

Але, попри їх намагання це втілити, наразі таку інформацію слід піддавати сумнівам. Хоча росіяни, публікуючи її у своєму інфопросторі, намагаються налякати українців та посіяти паніку у суспільстві.

Що відомо про ФАБ-9000

Це найпотужніший неядерний боєприпас у РФ. Дана бомба належить до типу авіаційних бомб об'ємного вибуху, відома як "тато всіх бомб". Відомо, що Росія провела єдине випробування ФАБ-9000 у 2007 році.

ФАБ-9000 може бути випущена з висоти до 16 000 метрів на максимальній швидкості 1200 км/год. Внаслідок вибуху утворюється надпотужна хвиля ураження в радіусі від 65 до 75 метрів. Вона смертельна для людей на відстані до 200 м.

Раніше "Телеграф" писав, що авіаексперт розповів, як Україна може боротися з КАБами РФ.