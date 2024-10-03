Начнут ли россияне бить ФАБ-9000 по Украине

Россия провела единственное испытание этой бомбы еще в 2007 году

На фоне информации о применении Россией по Украине мощной авиабомбы ФАБ-9000, которую официальные источники не подтвердили, у украинцев возникли вопросы. В частности, действительно ли Кремль может сбросить на наши города сверхмощный неядерный боеприпас.

Ответ на это искало издание Defence Express. Отмечается, что Россия имеет в своем арсенале тяжелые бомбардировщики Ту-16, исторически уже связанные с девятитонными бомбами.

Ведь СССР уже сбрасывал ФАБ-9000 во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах. Однако с 1990-х годов самолеты типа Ту-16 были сняты с вооружения и в России, и в Украине.

То есть, некоторые из этих бортов разобрали на металл, а определенную часть утилизировали или привлекли в эксперименты. Поэтому вероятность того, что у России до сих пор есть нормальный носитель для ФАБ-9000, очень низкая.

Но еще в прошлом году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал прикрутить девятитонную бомбу на ракету-носитель "Союз". И таким образом применять ФАБ-9000 по украинским городам.

Однако издание отмечает, что такая идея оказалась технически нереалистичной. В то же время, сам факт этой идеи указывает на то, что россияне все же ищут возможности применить крупнокалиберные бомбы для ударов по Украине.

Но, несмотря на их попытки это воплотить, подобную информацию следует подвергать сомнению. Хотя россияне, публикуя ее в своем инфо-пространстве, пытаются напугать украинцев и посеять панику в обществе.

Что известно о ФАБ-9000

Это самый мощный неядерный боеприпас в РФ. Данная бомба относится к типу авиационных бомб объемного взрыва, известная как "папа всех бомб". Известно, что Россия провела единственное испытание ФАБ-9000 в 2007 году.

ФАБ-9000 может быть выпущена с высоты до 16000 метров на максимальной скорости 1200 км/ч. В результате взрыва образуется сверхмощная волна поражения в радиусе от 65 до 75 метров. Она смертельна для людей на расстоянии до 200 м.

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