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Если этого не сделать, можно потерять субсидию: Пенсионный фонд дает 30 дней

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
freepik.com Новость обновлена 04 октября 2024, 11:04

Если Пенсионный фонд сам обнаружит изменение данных, могут не только уменьшить или отменить субсидию, но и удержать излишне выплаченные средства

С октября в Украине назначается субсидия на отопительный период. Тем, кто уже раньше получал субсидию, ее продолжают автоматически, однако если у человека произошли изменения в имущественном и социальном состоянии, он должен обязательно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о них.

В ПФУ подчеркнули, что это имеет 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии. Некоторые из них могут привести к потере субсидии.

О каких обстоятельствах следует сообщать в Пенсионный фонд:

  • изменение количества и состава зарегистрированных людей, их социального статуса, состава семьи,
  • смена получаемых услуг ЖКХ, управляющих, исполнителей и т.п.
  • выезд за границу зарегистрированного или члена семьи более чем на 60 дней совокупно,
  • покупка или приобретение права собственности на имущество, приобретение валюты (совокупно за год) на сумму свыше 50 тысяч грн,
  • приобретение права на транспорт, кроме мопеда и прицепа
  • получение одноразового дохода, более 75 тысяч (25-кратный размер прожиточного минимума), исключительно: социальная помощь, страховые выплаты, благотворительность, наследие в виде недвижимости, гранты на обучение
  • открытие депозита на сумму свыше 100 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал общие условия и особенности предоставления субсидии на отопительный период. Следует знать, за какой период учитывают доходы.

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