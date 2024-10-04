Если этого не сделать, можно потерять субсидию: Пенсионный фонд дает 30 дней
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Если Пенсионный фонд сам обнаружит изменение данных, могут не только уменьшить или отменить субсидию, но и удержать излишне выплаченные средства
С октября в Украине назначается субсидия на отопительный период. Тем, кто уже раньше получал субсидию, ее продолжают автоматически, однако если у человека произошли изменения в имущественном и социальном состоянии, он должен обязательно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о них.
В ПФУ подчеркнули, что это имеет 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии. Некоторые из них могут привести к потере субсидии.
О каких обстоятельствах следует сообщать в Пенсионный фонд:
- изменение количества и состава зарегистрированных людей, их социального статуса, состава семьи,
- смена получаемых услуг ЖКХ, управляющих, исполнителей и т.п.
- выезд за границу зарегистрированного или члена семьи более чем на 60 дней совокупно,
- покупка или приобретение права собственности на имущество, приобретение валюты (совокупно за год) на сумму свыше 50 тысяч грн,
- приобретение права на транспорт, кроме мопеда и прицепа
- получение одноразового дохода, более 75 тысяч (25-кратный размер прожиточного минимума), исключительно: социальная помощь, страховые выплаты, благотворительность, наследие в виде недвижимости, гранты на обучение
- открытие депозита на сумму свыше 100 тысяч грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал общие условия и особенности предоставления субсидии на отопительный период. Следует знать, за какой период учитывают доходы.