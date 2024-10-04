Если этого не сделать, можно потерять субсидию: Пенсионный фонд дает 30 дней

Если Пенсионный фонд сам обнаружит изменение данных, могут не только уменьшить или отменить субсидию, но и удержать излишне выплаченные средства

С октября в Украине назначается субсидия на отопительный период. Тем, кто уже раньше получал субсидию, ее продолжают автоматически, однако если у человека произошли изменения в имущественном и социальном состоянии, он должен обязательно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить о них.

В ПФУ подчеркнули, что это имеет 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии. Некоторые из них могут привести к потере субсидии.

О каких обстоятельствах следует сообщать в Пенсионный фонд:

изменение количества и состава зарегистрированных людей, их социального статуса, состава семьи,

смена получаемых услуг ЖКХ, управляющих, исполнителей и т.п.

выезд за границу зарегистрированного или члена семьи более чем на 60 дней совокупно,

покупка или приобретение права собственности на имущество, приобретение валюты (совокупно за год) на сумму свыше 50 тысяч грн,

приобретение права на транспорт, кроме мопеда и прицепа

получение одноразового дохода, более 75 тысяч (25-кратный размер прожиточного минимума), исключительно: социальная помощь, страховые выплаты, благотворительность, наследие в виде недвижимости, гранты на обучение

открытие депозита на сумму свыше 100 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал общие условия и особенности предоставления субсидии на отопительный период. Следует знать, за какой период учитывают доходы.