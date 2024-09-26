Керівник благодійного фонду заробив на продажу автомобілів для ЗСУ десятки мільйонів: скандальні подробиці

Зловмисника затримали

Оперативники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Полтавській області викрили очільника благодійної організації "Благодійний фонд "Незламна Полтавщина". 26 вересня з’явилася інформація про його затримання.

Як повідомила пресслужба ГУ НП в Полтавській області, керівник фонду завіз із-за кордону понад 230 авто відомих марок, які були оформлені як гуманітарна допомога і мали піти на потреби ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану. Однак, попри заборону продажу гуманітарки, ділок організував продаж автівок цивільним особам та військовим за готівку. Ті ж або залишали їх собі, або ж продавали "з наваром".

Для незаконного промислу підозрюваний залучив кількох людей. Одні підшукували покупців, інші готували машини до продажу, треті юридично оформлювали документи, пов’язані з продажем. Ще один з учасників схеми з метою приховати злочин за вказівкою керівника фонду відправляв до профільного міністерства підроблені звіти.

За даними поліції, за відпрацьованою схемою спільники встигли отримати понад 35 млн грн. з початку великомасштабного вторгнення, ще до того, як офіційно зареєстрували благодійний фонд.

Машини, як можна зробити висновок із таємного запису розмови керівника благодійної організації з потенційним покупцем, продавались через БФ "Незламна Полтавщина". Але при покупці той мав заявити, що він просто донатить кошти на українську армію. При цьому керівник благодійної організації обіцяв виписати йому посвідчення волонтера, який співпрацює з нею.

Поліцейські затримали керівника фонду під час продажу чергової "гуманітарної" автівки.

"Під час обшуків в офісі організації та за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, номерні знаки європейського зразка, гроші, оргтехніку та інші речові докази", – повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану). Йому загрожує до семи років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відомо, що керівником благодійного фонду "Незламна Полтавщина", який, згідно з даними української аналітичної онлайн-системи "YouControl", зареєстрований 29 березня 2023 року, є знайомий полтавським правоохоронцям Ігор Панченко.

Як стало відомо інтернет-виданню "Полтавщина" з Єдиного держреєстру судових рішень, в іншому кримінальному провадженні Ігор Панченко є обвинуваченим у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.

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За версією слідства, фігурант кримінального провадження без законного дозволу в офісі "Благодійний фонд "Незламна Полтавщина" за 40 тис. грн продав автомат Калашникова, також збув 440 патронів й магазин до автомата за 3,5 тис. грн. Зброю й патрони вилучили співробітники обласного управління СБУ".

Як стало відомо, Октябрський районний суд Полтави ввечері 26 вересня обрав керівнику фонду запобіжний захід — перебування під вартою протягом 60 діб із правом внесенням застави, сума якої становить майже 3,5 мільйона

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