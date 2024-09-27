На Чернігівщині керівник поліції збив на смерть військового: ДБР взялось за справу (фото)

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження

У п’ятницю, 27 вересня, у Чернігівській області міста Ніжин, керівник районного управління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця. Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження.

Про це стало відомо з повідомлення відомства. Там зазначили, що правоохоронець рухався дорогою на службовому автомобілі.

"Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці", – пише ДБР.

Зазначається, що, "згідно з попередніми даними, водій автомобіля був тверезий".

У ДБР повідомили, що "відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого".

"Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди", – додали у ДБР.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з'явилося відео, на якому міг бути начальник управління НБУ по роботі з проблемними активами Павло Поляруш, нібито у нетверезому стані. Він ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги.