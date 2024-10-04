Гепатит и ВИЧ не помеха: болезни, с которыми берут в армию

Заболевание с незначительными нарушениями функций не является основанием для освобождения от воинского долга

Недавние изменения в законодательстве Украины о мобилизации внесли коррективы в процедуру определения пригодности военной службы. В частности, был отменен статус "ограниченно пригодный", и имевшие его граждане должны пройти ВВК для определения пригодности к службе.

Также был обновлен список заболеваний, с которыми мужчина может быть признан годным к военной службе. Перечень изложено в "Росписи болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности военной службы, службы в военном резерве".

На службу могут призвать со следующими заболеваниями:

клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомный ВИЧ;

медленно прогрессирующие и непрогрессирующие заболевания с незначительными нарушениями функций, включая анемию, нарушение свертывания крови и иммунодефицит;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, такие как сахарный диабет и нарушение функций эндокринных желез;

легкие кратковременные психические расстройства, в частности, деменция и расстройства личности;

невротические болезни, связанные со стрессом, при умеренных проявлениях;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, такие как болезнь Паркинсона;

эпизодические и пароксизмальные расстройства, включая мигрени и хронические головные боли ( кроме эпилепсии ).

Напоминаем, что некоторые заболевания органов пищеварения не являются основанием для отсрочки мобилизации. Берут в армию лиц, у которых:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замена их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие 4 угловых зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 угловых зубов на нижней челюсти с другой стороны или замена их съемными протезами;

отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого углового зуба подряд, при невозможности замены их несъемными протезами;

множественный осложненный кариес зубов;

пародонтит, пародонтоз генерализованный и заболевания слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Мобилизации подлежат мужчины из:

болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная); болезнями аппендикса; неинфекционный энтерит и колит; другие болезни кишечника и брюшины – без нарушений функций;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – с незначительными нарушениями функций;

функций; болезнями печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезнями желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие) – без нарушений или с незначительными нарушениями функций;

грыжей паховой, бедренной, пупочной грыжей, грыжей брюшной стенки, диафрагмальной грыжей (другие и неуточненные грыжи брюшной полости) – с умеренными и незначительными нарушениями функций.

Также мобилизуют военнообязанных с другими болезнями с умеренными нарушениями функций. Они могут выполнять службу в тыловых подразделениях (логистических, медицинских, связи, оперативного обеспечения или охраны).

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с инфекционными болезнями. Некоторые граждане могут проходить службу в воинских частях обеспечения.