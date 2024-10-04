"Зранку" чи "з ранку": розбираємо типову помилку в українській мові
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Як правильно писати: "з ранку" чи "зранку"?
Здавалося б, проста конструкція "з ранку/зранку" викликає чимало запитань щодо правопису. Помилки в її написанні трапляються навіть у текстах досвідчених авторів. Розбираємося, коли писати разом, а коли окремо, та як не потрапити в пастку типових помилок.
Багато хто вагається, як правильно написати цю конструкцію. "Телеграф" з'ясував, що насправді правильними можуть бути обидва варіанти – все залежить від контексту та значення.
Головне правило
Щоб визначити правильне написання, треба поставити питання:
- Якщо можна поставити питання "коли?" – пишемо зранку або вранці разом.
- А якщо питання "у який проміжок часу?" – пишемо з ранку окремо.
Приклади правильного вживання
Зранку (коли?):
- зранку ми поїхали на роботу,
- зранку випав сніг,
- зранку треба добре поснідати.
З ранку (у який проміжок часу?):
- з ранку до вечора працювали в полі,
- з ранку й до ночі чути пташиний спів,
- з ранку до обіду йшов дощ.
Як запам'ятати?
- Якщо ви описуєте конкретний момент часу – пишіть разом: зранку.
- Якщо ви вказуєте на проміжок часу (з якогось моменту до іншого) – пишіть окремо: з ранку.
Правило написання "зранку/з ранку" досить просте: все залежить від контексту та питання, яке можна поставити до цього слова. Коли сумніваєтеся – спробуйте замінити на "вранці": якщо заміна можлива, то пишемо "зранку".
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