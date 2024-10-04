"Зранку" чи "з ранку": розбираємо типову помилку в українській мові

Як правильно писати: "з ранку" чи "зранку"?

Здавалося б, проста конструкція "з ранку/зранку" викликає чимало запитань щодо правопису. Помилки в її написанні трапляються навіть у текстах досвідчених авторів. Розбираємося, коли писати разом, а коли окремо, та як не потрапити в пастку типових помилок.

Багато хто вагається, як правильно написати цю конструкцію. "Телеграф" з'ясував, що насправді правильними можуть бути обидва варіанти – все залежить від контексту та значення.

Головне правило

Щоб визначити правильне написання, треба поставити питання:

Якщо можна поставити питання " коли?" – пишемо зранку або вранці разом.

– пишемо або разом. А якщо питання "у який проміжок часу?" – пишемо з ранку окремо.

Приклади правильного вживання

Зранку (коли?):

зранку ми поїхали на роботу,

зранку випав сніг,

зранку треба добре поснідати.

З ранку (у який проміжок часу?):

з ранку до вечора працювали в полі,

з ранку й до ночі чути пташиний спів,

з ранку до обіду йшов дощ.

Як запам'ятати?

Якщо ви описуєте конкретний момент часу – пишіть разом: зранку. Якщо ви вказуєте на проміжок часу (з якогось моменту до іншого) – пишіть окремо: з ранку.

Правило написання "зранку/з ранку" досить просте: все залежить від контексту та питання, яке можна поставити до цього слова. Коли сумніваєтеся – спробуйте замінити на "вранці": якщо заміна можлива, то пишемо "зранку".

Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слово "наперед" українською. Лише один варіант буде правильним.