Назвал Бандеру негодяем и скбежал вслед за Януковичем: где сейчас скандальный регионал Вадим Колесниченко

Колесниченко — один из авторов "языкового закона"

Вадим Колесниченко – украинский политик, экс-нардеп Украины и пророссийский коллаборационист, представлявший Партию Регионов в Верховной Раде. Благодаря своим антиукраинским высказываниям и пророссийской политике он получил сомнительную репутацию, как и Анатолий Кинах.

После Революции Достоинства в 2014 году Вадим Колесниченко сбежал из Украины, а позже стало известно, что он поселился в России. Телеграф решил выяснить, где сейчас экс-политик и вспомнить самые громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Что известно о Вадиме Колесниченко

Родился Вадим Колесниченко 21 марта 1958 в городе Умань Черкасской области. Учился в Уманском сельскохозяйственном институте и Украинской юридической академии. В 2001 году стал членом Партии Регионов, а через шесть лет – народным депутатом Украины от Партии Регионов. Также он являлся нардепом Украины нескольких созывов.

Вадим Колесниченко стал фигурантом многих громких скандалов и не раз негативно высказывался об украинском языке. Он открыто поддерживал федерализацию страны и всегда выступал за тесные отношения с Россией.

Скандалы с Вадимом Колесниченко

Вадим Колесниченко стал одним из авторов скандального "языкового закона", известного как закон Кивалова-Колесниченко, принятого в 2012 году. Этот закон придавал русскому языку статус регионального в ряде областей Украины, что вызвало широкий протест среди украинского общества.

Экс-нардеп также стал фигурантом скандала в аэропорту "Жуляны". Дело в том, что политик пришел на регистрацию без паспорта, а с депутатским удостоверением. Работница авиакомпании отказалась по нему регистрировать Колесниченко, а тот пригрозил ей увольнением и тем, что она будет работать дворником. В результате депутата все же не пропустили на самолет, а он подал в суд на сотрудницу авиакомпании.

В 2014 году, когда режим Януковича упал, Вадим Колесниченко покинул Украину. По некоторым данным, он переехал в Крым, который был аннексирован Россией, а позже — в РФ. Вадиму Колесниченко запрещено въезжать на территорию Украины в связи с поддержкой аннексии Крыма.

Вадим Колесниченко после аннексии Крыма отказался от депутатского мандата "в связи с тем, что мы находимся на территории государства РФ". Позже он признал, что получил российское гражданство.

В Севастополе, который был оккупирован россиянами, Колесниченко стал главой российской партии "Родина". Также планировал баллотироваться на должность губернатора в Севастополе, однако он не был допущен до выборов.

Антиукраинские взгляды

Слова Вадима Колесниченко неоднократно определялись как украинофобские. К примеру, в интервью для "Униан" политик заявлял, что:

"Сталин намного умнее и колоритнее фигура, чем негодяй Бандера".

"Нам в Украине навязывают идеологию бандеровщины и нацизма",

"идиот" — это "оценка умственного развития человека", а "дебил" — это "медицинское состояние человека", и что "людей, которые ведут себя сегодня неадекватно, иначе, как идиотами и дебилами, назвать нельзя. Потому что ставить свои взгляды на развитие государства выше людей, называется идиотизм, дебилизм, национализм и фашизм".

Где сейчас Вадим Колесниченко

С 2016 года он занимает должность секретаря оккупационной организации "Крымский футбольный союз". По состоянию на 2024 год он до сих пор находится на этом посту. Он продолжает вести общественную деятельность и периодически появляется в российских медиа. Его деятельность в основном направлена на поддержку идей "русского мира".

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