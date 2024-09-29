Заявляв, що Крим процвітає під окупації, а Україна не зможе без Кремля: де зараз проросійський ексміністр транспорту Євген Червоненко

Ексміністр транспорту відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями

Євген Червоненко — відомий український проросійський політик, бізнесмен, колишній міністр транспорту та зв'язку України та автогонщик. Він також займав низку інших державних посад, включаючи голову Запорізької обласної державної адміністрації та заступника голови КМДА, де відповідав за підготовку до Євро-2012​.

Євген Червоненко — один із учасників Помаранчевої революції — він був відповідальним за охорону Віктора Ющенка. Однак підтримав Віктора Януковича у 2010 році перед виборами. "Телеграф" вирішив пригадати гучні скандали, у яких він фігурував, і з'ясувати, де зараз Євген Червоненко.

Що відомо про Євгена Червоненка

Євген Червоненко свою кар’єру розпочав як автогонщик, а згодом отримав звання майстра спорту СРСР, чемпіона України і був переможцем Спартакіад України і народів СРСР міжнародного класу з ралі. Також він заснував компанію "Транс-Ралі" та концерн "Орлан", який займався вантажними перевезеннями і виробництвом напоїв. З часом його підприємства збанкрутували.

Фото: Уніан

Політична кар’єра Червоненка почалася у 1998 році з посади радника президента України Леоніда Кучми. Пізніше став віцепрезидентом Євразійського єврейського конгресу. Вже за кілька років став народним депутатом України від блоку Віктора Ющенка. А під час виборів очолив охорону Ющенка. Також займав посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Фото: Уніан

Скандали Євгена Червоненка

Фінансові махінації та корупція. Під час перебування Червоненка на посаді заступника голови КМДА у 2008 році журналісти виявили, що через компанії, пов’язані з ним та його братом, було виділено 6,5 млн грн на рекламу Євро-2012, але реальні роботи не були виконані​.

Підтримка Росії. Червоненко часто висловлював думки, які сприймаються як прихильні до Росії. Наприклад, у 2021 році він заявив, що оскільки Володимир Зеленський не привітав Путіна з днем народження, втратив можливість налагодити відносини з президентом РФ. Також він заявляв, що Україна не зможе без економічної підтримки Кремля і стверджував, що Крим процвітає під час окупації

Скандал із зятем. Зятя Євгена Червоненка було помічено на віллі російського олігарха В’ячеслава Кантора у Женеві. До речі, росіянин — під санкціями кількох країн. Сам Червоненко ствердив, що його зять виїжджає з країни абсолютно законно.

База зрадників. Євген Червоненко знаходиться у базі колаборантів та державних зрадників від руху "Чесно" як проросійський пропагандист, що транслює основні меседжі пропаганди окупанта.

Де зараз Євген Червоненко

Відомо, що тривалий час Червоненко перебував у Росії, однак з початком повномасштабного вторгнення втік із країни-агресорки. Ексміністр транспорту та зв'язку у 2023 році взяв участь у ралі в Італії разом із росіянами. Євген Червоненко, нині живе за межами України, ймовірно, в Італії.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній голова МОЗ Олег Мусій. Його звинувачували у "повному провалі та корупції".