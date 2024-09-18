Була особистим ворогом Януковича, а зараз захищає Україну на війні: чим прославилася екснардепка Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол — не звичайна особистість в українській історії

Тетяна Чорновол — відома в Україні журналістка, громадська активістка, учасниця Євромайдану та навіть особистий ворог Януковича. Вона була народним депутатом, входила до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. А тепер вона служить у ЗСУ та захищає Україну від російських загарбників.

"Телеграф" вирішив згадати, чим прославилася Тетяна Чорновол, чим вона займалася до повномасштабної війни та де вона служить тепер.

Тетяна Чорновол. Фото: Getty Images

Тетяна Чорновол — чим вона відома в Україні

Тетяна Чорновол була відома українцям ще до Євромайдану, вона працювала журналісткою "Української правди", "Лівого берега", "Обозревателя". Була громадською діячкою, а на хвилі нових облич після Революції Гідності стала народним депутатом від "Народного фронту" Яценюка.

Широку популярність та громадський резонанс Тетяна Чорновол здобула після жорстокого замаху на її життя прихильниками Януковича. Під час своєї журналістської діяльності вона робила багато розслідувань щодо злочинної діяльності Януковича на посаді президента України. А після того, як він втік, у його маєтку знайшли досьє на Чорновол — вона була його особистим ворогом і на неї полювали.

Тетяна Чорновол. Фото: Getty Images

Тетяна Чорновол після замаху. Фото: Getty Images

Під час своєї каденції у Верховній Раді Тетяна Чорновол була членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. У 2015 році нардеп ініціювала законопроект про спецконфіскацію до державного бюджету активів Януковича у вигляді облігацій на суму 1,5 млрд доларів, заарештованих у банках України після Майдану. І лише у 2017 році, завдяки боротьбі та законодавчим проектам Чорновол, цю спецконфіскацію було реалізовано.

Тетяна Чорновол зараз — офіцер на службі у ЗСУ

Мало хто знає, що у 2014 році Тетяна Чорновол брала участь в обороні Маріуполя. Вона служила у складі батальйону "Азов". А вже з початку повномасштабної війни у 2022 році екснардепка почала воювати на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Відомо, що Тетяна Чорновол також брала участь у боях біля Чернігова, на Сході України та брала участь у розгромі 6-го танкового полку РФ у Броварському районі Київської області.

Станом на початок 2023 року було відомо, що екснардепка командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" у складі 1 окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Тетяна Чорновол офіцерка ЗСУ – вона має військове звання молодшого лейтенанта.

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