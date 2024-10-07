Похолодання стане ще суворішим? Коли в Україні засніжить

Уже з неділі в Україні почнеться поступове похолодання

Циклон, який приніс в Україну дощі, нарешті відступає. Але довго радіти не доведеться. Вже з наступних вихідних очікується поступове похолодання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. Вона попередила українців про різкі зміни погоди, які чекають на нас найближчим часом.

За словами Діденко, 8 жовтня циклон, який зумовлював дощову погоду в багатьох областях України, покине межі нашої країни. Після цього Україна опиниться між двома циклонічними системами — циклоном Finny на північному сході та циклонічною областю з центром Gerda над Великою Британією. Водночас на погоду впливатиме сухий антициклон, розташований над Чорним морем.

Середа та четвер, 9-10 жовтня, порадують українців сухою та навіть сонячною погодою. Температура повітря підвищиться до +18…+24 градусів. Однак уже з неділі, 13 жовтня, в Україні почнеться поступове похолодання.

Наталка Діденко попереджає, що під кінець наступного тижня, 17-18 жовтня, похолодання може посилитися. У цей період очікуються заморозки, а в деяких регіонах можливе випадання мокрого снігу. Синоптикиня зазначає, що цей прогноз є орієнтовним, і рекомендує слідкувати за щоденними уточненнями.

Пргноз опадів на місяць за даними Ventusky

Такі різкі зміни погоди є типовими для осіннього періоду в Україні. Перехід від теплої та сухої погоди до холодної та вологої часто відбувається досить швидко. Це пов'язано зі зміною повітряних мас та рухом циклонів і антициклонів. Тому випадання мокрого снігу в середині жовтня також не є чимось незвичайним для нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим здивує погода на початку жовтня в Україні. У частині областей опади випадатимуть частіше, а в деяких вони будуть у дефіциті.