На два дня вернется лето: прогноз погоды до конца недели, где будет теплее всего

Столбики термометров поднимутся до летних градусов

Во вторник, 8 октября, погода порадует украинцев теплом. До конца недели температура воздуха будет умеренно теплой, а пятница и суббота будут практически летними, воздух прогреется до +25 градусов.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, до конца недели в ночные и утренние часы в некоторых областях будут туманы. В северо-восточных областях пройдут дожди.

Во вторник, 8 октября, днем существенных осадков в Украине не ожидается. Воздух прогреется до ​​+14…+19 градусов, на юге до 21 градуса тепла.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 8 октября

В среду, 9 октября, будет сухо с переменной облачностью. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью градусники покажут +7…+13 градусов, в дневные часы будет 16-21 градус выше нуля, на юге и местами в западных областях воздух прогреется до +23.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 9 октября

В четверг, 10 октября, кратковременные грозовые дожди местами возможны только на Одесчине и в Крыму. Ночью прогнозируется +7…+16 градусов. Днем температура воздуха достигнет 18-23 градусов тепла.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 10 октября

В пятницу, 11 октября, ночью местами в Одесской и Николаевской областях, днем ​​на западе пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков. В ночное время столбики термометров поднимутся до +8…+14 градусов, а на крайнем юге и в Крыму местами до +17. Днем ожидается +20…+25, на крайнем западе прохладнее — +13…+18 градусов.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 11 октября

В субботу, 12 октября, ночью дожди пройдут в западной части страны, а днем осадки вероятны местами в северных и южных регионах. Ночью ожидается 9-15 градусов выше нуля, на крайнем юге и в Крыму местами до +18. Днем воздух прогреется до +19…+25, в западных областях прогнозируется +13…+18 градусов.

Карта погоды от Укргидрометцентра на 12 октября

В воскресенье, 13 октября, большинство территории Украины накроют небольшие дожди, в южных и центральных областях с грозами. В ночные часы градусники покажут 7-13 градусов с отметкой "плюс", на крайнем юге и в Крыму местами +14…+17. Днем будет +13…+18 градусов, на юго-востоке и в Крыму до +21.

Как сообщал "Телеграф", синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания. По ее прогнозам, к концу следующей недели, 17-18 октября, вероятны заморозки, а в некоторых регионах возможно выпадение мокрого снега.