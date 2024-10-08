Помогает освобождать пленных "азовцев": как выглядит жена "Редиса" Прокопенко

Жена "Редиса" продолжает напоминать о пленных "азовцах"

Денис Прокопенко с позывным "Редис" — легендарный украинский военный, который с 2014 года ушел защищать Украину от врага. Он руководил сверхсложной битвой за Мариуполь, за что получил звание "Герой Украины". Жена "Редиса" также активно приобщается и помогает во время войны.

Екатерина Прокопенко направляла все усилия, чтобы вернуть бойцов "Азова" из плена. Что еще известно о женщине и чем она занимается сейчас – расскажет "Телеграф".

Что известно о жене "Редиса"

Женщина родилась в Киеве в 1995 году. Училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко по специальности "Международные отношения". Пробовала себя гидом, консультантом, впоследствии — в SMM, видеомонтаже.

Екатерина Козина (девичья фамилия) познакомилась с Денисом Прокопенко еще в 2015 году. Но обручились они уже в 2019 году.

Фото из сети

До полномасштабной войны России против Украины была иллюстратором под псевдонимом "Коза рогатая" и занималась волонтерской деятельностью. Когда ее муж, Денис Прокопенко и другие бойцы "Азова" попали в окружение в Мариуполе, начала выходить на акции с другими женами воинов, чтобы спасти их.

Для этого Екатерина ездила вместе с женой другого "азовца" Юлией Федосюк к Папе Римскому в Ватикан и просила его вытащить воинов из "Азовстали". Предлагалось провести экстракцию — вывоз военных третьей страной по предварительному согласию противоборствующих сторон.

А после попадания украинских защитников в плен начала делать все для их освобождения. Екатерина создала общественную организацию "Ассоциация семей защитников Азовстали", с которой проводила информационные кампании по возвращению "азовцев" из плена. Для этого Прокопенко устраивала многочисленные акции в Киеве. Также жены военных требовали признать Россию страной-спонсором терроризма.

В сентябре 2022 года из российского плена освободили 215 пленных, среди которых — 188 бойцов "Азова". Их обменяли на пророссийского политика Виктора Медведчука. Среди освобожденных был и командир "азовцев" Денис Прокопенко. Однако предполагалось, что он и другие командиры будут до конца войны в Турции.

В июле 2023 года Прокопенко и других командиров, таких как Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу, удалось вернуть в Украину.

Чем сейчас занимается жена "Редиса"

Екатерина Прокопенко продолжает заниматься работой в своей организации "Ассоциация семей защитников Азовстали". В столице и других украинских городах постоянно проходят акции с напоминанием о том, что в плену россиян до сих пор находятся "азовцы".

На своей странице в фейсбуке Екатерина распространяет новости об "азовцах", собраниях, петициях и других мероприятиях, посвященных защитникам.

Фото: Фейсбук Екатерины Прокопенко

В мае 2024 года Екатерина Прокопенко с другими членами "Ассоциации семей защитников Азовстали" и сами военные "Азова" принимали участие в круглом столе в Великобритании. Они говорили о важности освобождения из плена своих собратьев, которых там насчитывается почти 900. Во время визита жена "Редиса" увиделась с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Фото: Фейсбук Екатерины Прокопенко

Фото: Фейсбук Екатерины Прокопенко

Ранее "Телеграф" писал о жене бывшего политика Владимира Литвина. Они состоят в браке более 40 лет.