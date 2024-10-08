Более ста букв: как звучат самые длинные имя и фамилия в Украине

Мужчина сам себя так назвал в документах

В Украине существует множество разнообразных фамилий, которые выделяются своим значением и звучанием. В этом списке также есть необычные имя и фамилия одного украинца из Тернополя, которые в общем составляют более ста букв.

Мужчина рассказал свою историю в сюжете телеканала "Т1". Как оказалось, самые длинные имя и фамилия не принадлежат ему с рождения, а он сам принял решение их изменить в паспорте в 24 года.

Сейчас документы изменились уже в четвертый раз. При этом, с каждым разом имя и фамилия становились длиннее.

"Подтекст в том, что я как бы Владимир (то есть я хочу быть в мире со всем). А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь дать сопротивление всему", — говорит мужчина.

Так, самым длинным именем и фамилией в Украине считается Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Николаевич. В общем они состоят из более 100 букв.

Носитель этих имени и фамилии рассказал, что при их выборе ориентировался на данные из Википедии, где сочетал элементы из разных украинских родовых имен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому в Украине давали фамилии от названия различных животных.