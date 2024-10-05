Ваші пращури були козаками: список унікальних українських прізвищ з тисячолітньою історією

Такі колоритні прізвища "кувались" у Запорізькій Січі

Багато українських прізвищ несуть у собі унікальні історії, відображаючи походження та родові зв’язки. Деякі прізвища вказують на можливу спорідненість з американцями, а інші, які мають багатовікову історію, свідчать, що ваші предки могли бути запорізькими козаками.

Викладач української мови А. Ф. Нечипоренко на сайті університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" розповів про унікальні українські прізвища. Перевірте, чи є ваша у списку.

За його словами, прізвища, перелічені у списку, є досить рідкісними й можуть вказувати на те, що ваші предки були запорізькими козаками. Вони мають свій гумористичний відтінок:

Перебийніс,

Нагнибіда,

Вернигора,

Котигорошко,

Завалипіч,

Майборода,

Неїжборщ,

Тягнирядно,

Вирвикишка,

Затуливітер,

Несвятипаска,

Гуляйдень,

Гризидуб.

За даними генеалогічного ресурсу "Рідні", в Україні понад 2 тисячі людей носять прізвище Вернигора, найчастіше вони зустрічаються на Поділлі. Понад 6500 тисяч українців носять прізвище Майборода, більшість із них проживає на Слобожанщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе занадто пихатим і самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали майстерним кухарям. Аромат від приготовлених ними страв швидко розходився стародавніми поселеннями, як і чутки.