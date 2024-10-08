Уменьшились сроки явки в ТЦК и СП: повлияет ли это как-то на мобилизацию

Вопрос мобилизации в Украине до сих пор не налажен

В Украине произошли изменения в мобилизации, а именно, сокращение времени, когда военнослужащий должен явиться в ТЦК и СП после получения повестки.

Как сказал Ростислав Кравец, адвокат, глава адвокатского объединения "Портной и Партнеры" в эфире "Апостроф TV", срок был уменьшен с 14 до 7 суток. Однако это "принципиально ничего не меняет".

Кравец отмечает, что интересно было бы узнать у инициаторов соответствующего законопроекта, почему нужно было уменьшать этот срок.

"Поэтому изменение срока на фоне других изменений, в отношении и бронирования, и заявлений представителей государства о том, что очень большое количество забронированных, которых считают, что они незаконно забронированы, у рядовых граждан вызывает множество вопросов", — сказал адвокат.

В то же время, он напомнил за штрафы и, по его словам, в случае неявки в ТЦК все денежные взыскания, в основном, отменяются в случае их обжалования.

Резюмируя, адвокат остановился на тех, кто выписывает незаконные повестки и не исполняет свои обязанности.

"Появилась эта новость о 70 тыс. повестках, которые были направлены военнообязанным, однако некоторые попали к уже служащим, к забронированным, к тем, кто имеет отсрочку. Вот в этом вопрос. Зачем сбор персональных данных, если вы не можете его обрабатывать? Поэтому и вопрос, зачем сокращать сроки? Что именно это даст ВСУ и обороне?", — обратил внимание Кравец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизовать, если была неправильно оформлена отсрочка.