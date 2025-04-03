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Критика Євромайдану, підтримка сепаратистів і СІЗО: куди зник одіозний екснардеп Олександр Єфремов

Автор
Вікторія Козар
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Де зараз одіозний екснардеп Олександр Єфремов
Де зараз одіозний екснардеп Олександр Єфремов. Фото Колаж "Телеграфу"

Екснардеп остаточно втік з України у 2022 році

Олександр Єфремов — колишній народний депутат і голова "Партії регіонів" з проросійською позицією. Над ним відбувався судовий процес, під час якого політик сидів у СІЗО. Екснардепа звинувачували у держзраді, але згодом випустили на волю під особисте зобов'язання.

"Телеграф" розкаже про діяльність одіозного політика, чим запам'ятався, і куди зник після виходу з СІЗО.

Біографія Олександра Єфремова

Єфремов народився у Луганську у 1954 році. Навчався на інженера-механіка у місцевому машинобудівному інституті. Працював за фахом на верстатобудівному заводі в Луганську. Вступивши у Компартію, Єфремов почав швидко будувати кар'єру. Спершу він був секретарем у партійних організаціях, а згодом почав обіймати керівні посади на різних місцевих підприємствах.

У 1998 році Єфремова обрали очільником Луганської облдержадміністрації. Протягом його керівництва гірники шахт імені Баракова, "Дуванної", "Краснодарської-Південної" та "Суходольської-Східної" влаштували масовий пікет, щоб виплатити їм зарплати за 2,5 роки. Тоді вперше в незалежній Україні "беркутівці" використали проти мітингувальників кийки та сльозогінний газ. Натомість гірник Олександр Михалевич вчинив самоспалення як протест проти місцевої влади.

Олександр Єфремов
Єфремов очолював Луганщину у 1998-2005 роках, фото з мережі

Під час головування Олександра Луганщина стала однією з найбідніших областей в Україні. Також була висока заборгованість по зарплаті, зростали безробіття та поширення епідемій ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту.

У 2006 році Єфремов потрапив до Верховної Ради, де став заступником голови "Партії регіонів" Віктора Януковича. Згодом політика призначили очільником фракції регіоналів у парламенті.

Єфремов біографія
Єфремов очолював фракцію "Партії регіонів" у Раді, фото Ukr.media

У Раді Єфремов займав проросійську позицію:

  • був співавтором скандального "мовного закону", який зміцнював статус російської в Україні;
  • виступав проти вступу України в НАТО;
  • критикував Євромайдан, стверджуючи, що важливі питання "вирішуються за столом переговорів за участю професіоналів";
  • підтримував "диктаторські закони", які обмежували права українців.

Кримінальні справи

  • У 2014 році Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження щодо Єфремова через зловживання владою. Йшлося про тиск на працівників "Луганськвугілля" під час придбання послуги з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури. Підприємство підписало угоди з підконтрольними Єфремову компаніями за цінами, завищеними втричі. Держава зазнала великих збитків.
Єфремов кримінальні справи
Єфремова підозрювали у зловживанні владою, фото з мережі
  • У 2015 році екснардепа звинуватили у фінансуванні тероризму, обравши запобіжний захід — 60 тисяч гривень. Також проти політика відкривали кримінальне провадження щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Згодом справу закрили.
  • У 2016 році Єфремова затримали "за підозрою у посягання на територіальну цілісність та недоторканність України". Йшлося про те, що політик організовував захоплення ЛОДА та СБУ на Луганщині та чинив дії з метою зміни державних кордонів України.
Єфремов фінансування сепаратистів
Єфремова підозрювали в антиукраїнській діяльності, фото УНІАН
  • У цій справі Єфремова заарештували. Протягом 3 років він перебував у слідчому ізоляторі Старобільська Луганської області. А у 2019 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт. Так суд відпустив екснардепа під особисте зобов'язання.

Де зараз Єфремов

Перед повномасштабним вторгненням росіян Єфремов кілька разів їздив у країну-окупантку. Після початку наступу екснардеп втік через Словаччину до Росії. Там політик зареєструвався у московському житловому комплексі "Тріумф-Палас". Апартаменти у будинку, виконаному у стилі сталінського ампіру, записані на сина екснардепа – Ігоря Єфремова.

З'ясувалось, що на сина Єфремова записані одразу два об'єкти нерухомості. Їхня загальна площа — понад 650 квадратних метрів. Таке житло коштує понад 4 мільйони доларів, тобто, понад 160 мільйонів гривень.

ЖК "Тріумф-Палас"
ЖК "Тріумф-Палас", Фото: "Вікіпедія"

До того ж Єфремов має російський страховий номер. Це означає, що він зможе отримувати російську пенсію. Колишній нардеп не засуджує країну-окупантку за війну проти України. Зважаючи на те, що Єфремов живе в Росії, можна припустити, що він підтримує кремлівський режим і розпочату нею війну.

У листопаді 2024 року журналісти з'ясували, що компанії, дотичні до Єфремова, досі працюють в Україні. Зокрема, йдеться про ТОВ "Луганськ-теплопостач", яке спершу було зареєстроване у Луганську, а потім — у Сєвєродонецьку.

Така ж компанія, але з російською назвою "Луганск-теплопостач" функціонувала на окупованих територіях до листопада 2024 року. Директором обох є Сергій Піщугін. Засновниками підприємства "Луганськ-теплопостач" є офшорні фірми "Індастріз Чарлевіль С.А." з канадського Монреаля та "Корпорація Шел Партнерс Корп" зі столиці Панами.

Остання належить Христо Дімітрову Колєву та Леву Могілевському. На Колєва були зареєстровані основні фірми Єфремова, а Могілевський — помічник Єфремова. Тоді як Піщугін відкидав причетність до бізнесу Єфремова.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз скандальний народний депутат Нестор Шуфрич. Проти нього триває судовий процес.

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#Олександр Єфремов #Діяльність