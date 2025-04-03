Директор Донецького аеропорту отримав 300 тисяч зарплати: як таке досі можливо (документ)

Водночас у Донецькій ОВА виправдали космічні суми посадовця

Опублікована декларація Владислава Близнюка — гендиректора Донецького аеропорту показала, що чоловік продовжує отримувати зарплату, оскільки підприємство має на балансі майно на вільній території України. Родина Близнюків також задекларувала декілька квартир у Києві та Донецьку, автомобіль Lexus і земельну ділянку.

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій.

Станом на 30 березня 2025 року, Владислав Близнюк на своїй посаді гендиректора зруйнованого аеропорту в окупованому Донецьку отримує заробітну плату в розмірі 309 936 гривень.

Як таке можливо

Як повідомило "УНН", у Донецькій ОВА підтвердили, що Владислав Близнюк отримував зарплату як фінансовий директор, а згодом — як виконуючий обов’язки генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Донецьк" з 2014 по липень 2022 року, хоча аеропорт був зруйнований понад 10 років тому.

Водночас в ОВА пояснили, що підприємство все ще має на балансі базу відпочинку на вільній території України та інше майно. Також зазначили, що підприємство перебуває в спільній власності територіальних громад і знаходиться в управлінні Донецької обласної ради, а його керування здійснює Донецька ОВА.

Що ще задекларовано

Родина Близнюків має один автомобіль — Lexus RX350 2011 року випуску. Його власницею є дружина Дар'я Близнюк, а авто було придбане в 2012 році за 425 000 грн.

Крім того, у сім'ї є 4 квартири: у Києві — на 88,6 квадратних метрів (54 131 грн), на 81 квадратний метр (1 532 404 грн) і в Донецьку — на 144 квадратних метри (сума не вказана) та 100,9 квадратних метрів (19 893 грн).

Також вони володіють земельною ділянкою у Вишгородському районі столиці площею 992 квадратних метрів, яку придбали в 2021 році за 85 000 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор Запорізького аеропорту Олександр Коняхін продовжує отримувати мільйонну зарплату попри те, що установа припинила свою роботу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.