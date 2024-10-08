За самоволку не каратимуть: у Раді ухвалили законопроект

Військових, які вперше пішли у самоволку, карати не будуть

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини, якщо його було вчинено вперше.

Цей законопроект опубліковано на сайті українського парламенту. Документ передбачає звільнення від відповідальності військовослужбовця, який пішов в самоволку, якщо він добровільно повернувся до місця дислокації свого військового підрозділу.

Ще цим законопроектом передбачається такі нововведення:

ті військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби, чи військові частини, та був добровільно повернулися, продовжують військову службу, дію військового договору також триває;

військовослужбовці, які повернулися до місця проходження служби після першого самовільного залишення частини, продовжують і надалі отримувати грошові виплати, речове та продовольче забезпечення, пільги та соціальні гарантії;

кримінальні провадження стосовно тих військових, які вперше пішли в самоволку, не є приводом для розриву контракту та припинення військової служби.

Раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов розповів, що в Україні з 2022 року вже понад 100 тисяч військових самовільно залишили місце служби.