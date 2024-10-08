Шольц готовий до переговорів з Путіним щодо України: ЗМІ назвали умову

Україна та РФ отримають меседжі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Це може статись за умови, якщо вони приведуть до прогресу на шляху до миру.

Про це пише Reuters з посиланням на німецького чиновника. За його словами, 12 жовтня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" буде оголошено меседжі для України та Росії.

"Меседж для України полягатиме в тому, що наша підтримка є потужною та тривалою. А для Москви — що немає сенсу спекулювати про те, що ми можемо коливатися в нашій підтримці, і що час буде грати на користь російської агресивної війни", — сказав німецький чиновник.

Вын також підтвердив готовність Шольца до переговорів із Путіним за умови, що вони запропонують перспективу прогресу на шляху до справедливого та сталого миру. Водночас чиновник попередив, що Росія не повинна трактувати це як слабкість.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Zeit повідомило про нібито плани Шольца провести першу за півтора року розмову з Путіним. Ця інформація з’явилася на тлі обговорень у ЗМІ можливості візиту Путіна на саміт G-20 у Бразилії у листопаді.