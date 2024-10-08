Що подарували Путіну на день народження і хто постарався найбільше

Йому виповнилось 72 роки

Російський лідер Володимир Путін отримав чимало подарунків з-за кордону на свій День народження. "Найтепліше" його привітали президенти Китаю та Туреччини.

Про це розповів помічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков. Він наголосив, що майже кожна країна-союзниця Росії гідно привітала Путіна з його 72-річчям.

Ушаков сказав, що дуже тепле послання було від китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Від тих країн, з якими підтримуємо міцні відносини [були подарунки точно]", — повідомив представник Кремля.

Він також додав, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган спеціально надіслав російському лідеру Володимиру Путіну подарунок до дня народження до особистих привітань телефоном.

"Турецький президент спеціально надіслав подарунок перед їх вчорашньою розмовою", — повідомив Ушаков, додавши, що це був "гарний турецький подарунок".

На питання кореспондентів, чи була ціна цього подарунка у межах дозволених для держслужбовців 3 тисячі рублів, Ушаков відповів, що він коштує "трохи більше".

Він також наголосив, що, окрім вище перелічених, були ще подарунки.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Володимиру Путіну виповнилось 72 роки. Цього року його привітало менше політиків, ніж торік, але список чималий.

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