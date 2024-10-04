"Планів перемоги" України декілька? Експерт розповів, чому документ не показують українцям

Відсутність його оприлюднення точно не нашкодить нашій державі

На тлі постійних розмов про "план перемоги" України у багатьох виникають питання, чому ж його й досі частково не показали українцям. Водночас цих планів насправді може бути декілька.

Про це "Телеграфу" розповів політичний експерт Ігор Попов. За його словами, будь-яка інформація про "план перемоги", яку поширюють ЗМІ, потрапляє і в РФ навіть без додаткової розвідки.

Попов підтримує концепцію, яка діє в Україні зараз, а саме, що суспільству не показують "план перемоги".

"Поки що все це оприлюднювати взагалі не можна. На всіх серйозних переговорах розвідку найбільше полюють за директивами і червоними лініями", — каже експерт.

Він додає, що будь-яка делегація в іншу країну "супроводжується" російськими шпигунами, які намагаються вихопити хоч краплину цінної інформації. І публікації про злиття даних, послаблюють ці документи, бо ворог теж їх отримує.

Наразі в Україні напружена обстановка щодо "плану перемоги", але відсутність його оприлюднення точно не нашкодить нашій державі.

"Я впевнений, що є кілька варіантів цього плану, які показують різним західним політикам і таким чином росіян заплутали остаточно", — каже Попов.

За його словами, публікація "плану перемоги" має два варіанти. Перший — якщо його погодять з партнерами і він стане консолідованим планом. Другий — якщо його не погодять, але опублікують, Україна сама ж і ослабить свої позиції. Саме тому українці зараз мають терпіти і чекати офіційної інформації.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого президент США Джо Байден скликає засідання "Рамштайну" і чи дійсно воно торкнеться "плану перемоги" України.