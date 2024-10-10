Закупки для армії на 2025 рік відбуватимуться за планом, торги почнутья вже в жовтні — Жумаділов

Закупівлі на 2025 рік почнуться чітко і за планом

Під час круглого столу щодо проблем оборонних закупівель у вівторок, 8 жовтня, обговорювалися ключові поточні виклики, з якими стикається держава як замовник і українські виробники як виконавці, що забезпечують українську армію своєю продукцією — формою, засобами індивідуального захисту, шоломами тощо.

Одним з ключових викликів українські виробники назвали відсутність завчасного чіткого планування закупівель. Директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов заявив, що закупівлі на 2025 рік почнуться чітко і за планом.

Необхідність чіткого планування підкреслило кілька представників українського бізнесу. Представник виробника українських бронежилетів Юрій Федоров зазначив, що таке планування разом з вимогою локалізації виробництва для потреб Сил оборони дозволили б українським виробникам конкурувати з іноземцями. Його позицію підтримав представник виробника шоломів, директор компанії UaRms Тарас Розквас.

"Планування дасть українським підприємствам можливість завчасно готуватися до виконання замовлення — виробляти і купувати необхідні матеріали та комплектуючі. Також для забезпечення чесної конкуренції необхідно відновити процедуру оскарження в Антимонопольному комітеті, оскільки захист інтересів в суді для публічних закупівель є неефективним. ФРУ звернеться з цією ініціативою до Кабміну", — резюмував власник компанії МІК Олег Мітрохін."

"Цього року торги розпочнуться за планом з кінця жовтня", — повідомив Жумаділов, у відповідь на зауваження представників бізнесу, що для адекватної роботи і виконання замовлення необхідне завчасне планування.

Також він зазначив, що Державний оператор тилу підтримує локалізацію оборонних закупівель легкої промисловості (тобто збільшення частки українського виробництва), а також попросив Міністерство економіки синхронізувати плани закупівель на 2025 рік і затвердження постанови уряду про локалізацію. Це дозволить уникнути прихованого імпорту з Туреччини та інших країн, і зберегти робочі місця українців.