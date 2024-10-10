Закупки для армии на 2025 год будут проводиться по плану, торги начнутся уже в октябре — Жумадилов

Закупки на 2025 год начнутся четко по плану

Во время круглого стола по проблемам оборонных закупок, состоявшегося во вторник, 8 октября, обсуждались ключевые текущие вызовы, с которыми сталкивается государство как заказчик и украинские производители как исполнители, обеспечивающие украинскую армию своей продукцией — формой, средствами индивидуальной защиты, шлемами и т.д.

Одним из ключевых вызовов украинские производители назвали отсутствие своевременного и четкого планирования закупок. Директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов заявил, что закупки на 2025 год начнутся четко по плану.

Необходимость четкого планирования подчеркнули несколько представителей украинского бизнеса. Представитель производителя украинских бронежилетов Юрий Федоров отметил, что такое планирование вместе с требованием локализации производства для нужд Сил обороны позволило бы украинским производителям конкурировать с иностранцами. Его позицию поддержал представитель производителя шлемов, директор компании UaRms Тарас Розквас.

"Планирование даст украинским предприятиям возможность заранее готовиться к выполнению заказа – производить и покупать необходимые материалы и комплектующие. Также для обеспечения честной конкуренции необходимо возобновить процедуру обжалования в Антимонопольном комитете, поскольку защита интересов в суде для публичных закупок неэффективна. ФРУ обратится с этой инициативой в Кабмин", — резюмировал владелец компании МИК Олег Митрохин.

"В этом году торги начнутся по плану с конца октября", — сообщил Жумадилов в ответ на замечания представителей бизнеса о том, что для адекватной работы и выполнения заказов необходимо своевременное планирование.

Он также отметил, что Государственный оператор тыла поддерживает локализацию оборонных закупок легкой промышленности (то есть увеличение доли украинского производства), а также попросил Министерство экономики синхронизировать планы закупок на 2025 год с утверждением правительственного постановления о локализации. Это позволит избежать скрытого импорта из Турции и других стран и сохранить рабочие места для украинцев.