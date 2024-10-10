Возможна или нет мобилизация с 3 группой инвалидности?

Юристы дают однозначный ответ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призвать в ряды вооруженных сил могут даже люди с непростыми заболеваниями. Что касается мобилизации мужчин с инвалидностью, законодательство Украины четко ответит: лица со всеми тремя группами инвалидности могут проходить военную службу только по собственному желанию.

Юристы подчеркивают, что для прохождения службы нужно подписать контракт. Тем военнообязанным, которым установили инвалидность после 24 февраля 2022, нужно пройти переосмотр. В основном это мужчины от 25 до 50 лет. Отметим, что есть условия, при которых повторно медкомиссию проходить не нужно.

Повторный обзор не требуется:

если II и III группу инвалидности повышали или уменьшали

если инвалидность наступила из-за травм или заболеваний полученных во время защиты Украины

лицам с инвалидностью при отсутствии конечностей или четных органов

людям с онкологией, интеллектуальными нарушениями, психическими расстройствами, церебральным параличом, паралитическими синдромами в связи с инвалидностью детства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что люди в возрасте от 50 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Однако они переходят тщательно проверку здоровья и могут служить в тыловых частях или в подразделениях обеспечения.