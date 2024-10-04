Чи дійсні зараз старі військові квитки: коли їх потрібно замінити

Документ можна отримати в "Резерв+"

В Україні, в умовах воєнного стану, всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Під час перевірок їх можуть попросити представники територіальних центрів комплектування та правоохоронні органи.

"Телеграф" розповідає, коли потрібно замінити військовий квиток. Наразі впроваджуються нові зразки військово-облікових документів, які поступово замінюють старі.

Основні випадки, коли необхідно оновити військові документи:

після взяття на військовий облік;

якщо призовник не отримував військово-обліковий документ до 18 травня 2024 року;

у разі зміни категорії військової служби;

при відсутності місця для внесення змін у старий документ;

якщо дані в документі не відповідають державному реєстру;

у випадку втрати або пошкодження документа;

якщо є бажання замінити старий документ на новий.

За постановою Кабінету Міністрів України, старі військово-облікові документи залишаються дійсними до моменту видачі нових.

Також є можливість отримання електронного військово-облікового документа через застосунок "Резерв+". Після оновлення даних цей документ автоматично стає доступним у цифровому форматі, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Зазначимо, що існують такі військово-облікові документи:

приписне (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними);

військовий квиток або посвідчення офіцера запасу;

тимчасове посвідчення;

військово-обліковий документ на бланку нового зразка;

електронний військово-обліковий документ (у застосунку Резерв+).

Нагадуємо, що ТЦК не мають законних підстав для вилучення військових квитків, оскільки це документ, що засвідчує статус призовника або військовозобов'язаного. Якщо працівники ТЦК все ж таки вилучають квиток, вони повинні видати тимчасове посвідчення на час відсутності документа.

Якщо ТЦК вилучили військовий квиток, адвокат радить вимагати письмове підтвердження цього факту, щоб уникнути штрафів за його втрату (від 510 до 850 грн). У разі відмови видавати тимчасове посвідчення або пояснювати причину вилучення, слід звернутися до вищих інстанцій, таких як вищі ТЦК, Міноборони або Державне бюро розслідувань.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у ТЦК не видають висновок медогляду. Щоб отримати копію висновку, можна подати скаргу до Міністерства оборони або направити запит до ВЛК для з'ясування стану розгляду питання щодо придатності.