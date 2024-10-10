"Це можливо": генсек НАТО висловився про удари західною зброєю вглиб Росії

Це питання вчергове обговорили у Лондоні

Для надання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії є всі юридичні підстави. Це справа конкретного союзника.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За його словами, це питання також обговорювали під час тристоронньої зустрічі.

"Насамперед це справа окремих союзників, вирішувати, як може бути використана зброя, яку вони постачають в Україну. Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", — пояснив генсек НАТО.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи підтримує він удари західною далекобійною зброєю по цілях у Росії, Рютте повторив, що "юридично це можливо". Водночас він вчергове наголосив, що це справа окремих союзників.

Нагадаємо, британська газета The Telegraph повідомила, що Україна втратила можливість завдавати ударів вглиб Росії через некомпетентність нового прем'єр-міністра Великої Британії. Видання зазначає, що ракети Storm Shadow, надані Україні попереднім британським урядом, тепер не можуть бути використані ефективно через дії Кіра Стармера.