Економічне бронювання запрацює ще в цьому році: деталі від нардепа

Але не варто розглядати цю систему як можливість "відкупитися" від військової служби

Нова система економічного бронювання від мобілізації стане реальністю вже цього року. Уряд України готується запровадити механізм, який дозволить критично важливим працівникам залишатися на своїх робочих місцях під час воєнного стану.

Але не варто розглядати цю систему як можливість "відкупитися" від військової служби. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю на YouTube-каналі АСАТрьопс.

"Я б не називав це економічним бронюванням в тому сенсі, що ти сплатив гроші — не йдеш в армію. Так не буде", — наголосив нардеп.

Ця ініціатива має збалансувати потреби оборони країни та забезпечити ефективну роботу критично важливих галузей економіки."Буде реалізація кабінетом міністрів принципу "працюй або воюй" — те, про що говорив прем'єр-міністр. І це буде найближчим часом", — зазначив Гетманцев.

За словами Гетманцева, нова система базуватиметься на постанові Кабінету Міністрів, а не на законодавчих актах. Одним з ключових критеріїв для отримання відстрочки стане розмір офіційної заробітної плати працівника. Крім того, буде розширено перелік галузей, які підпадають під дію цього механізму.

У чому суть економічного бронювання

Суть економічного бронювання проста: працівник платить значно більшу суму військового збору, а натомість отримує відстрочку від призову. Це допоможе підприємствам зберегти важливих спеціалістів, без яких бізнес не зможе нормально працювати.

Очікується, що ця система почне діяти восени 2024 року — орієнтовно у жовтні або листопаді. Міністерство фінансів підрахувало, що завдяки цьому держава зможе отримувати додатково близько 8 мільярдів гривень щомісяця. Ці гроші підуть до державного бюджету і допоможуть підтримувати економіку країни під час війни.

Проте, на думку експертів, впровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації може викликати розкол у суспільстві. Зокрема, так вважає політичний експерт Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінили механізм бронювання працівників. Забронювати працівників можна буде тільки після виконання певних вимог.