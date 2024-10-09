Зеленський проведе зустрічі зі Стармером, Рютте, Макроном та Шольцем: що будуть обговорювати

Кожному з лідерів український президент презентує "План перемоги України", який планувалося розкрити на засіданні "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де презентує кожному з них "План перемоги України". Він планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єрами Британії та Німеччини – Кіром Стармером та Олафом Шольцем, а також з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє низка європейських ЗМІ. Зокрема французька газета Le Monde із посиланням на заяву пресслужби Єлисейського палацу пише, що Макрон та Зеленський зустрінуться у Парижі 10 жовтня.

"Ця зустріч буде нагодою для президента Республіки знову підтвердити рішучу налаштованість Франції продовжувати надавати подальшу непохитну підтримку Україні та українському народу спільно з нашими партнерами", – сказано у повідомленні пресслужби.

Німецьке видання BILD пише, що Зеленський та Шольц зустрінуться у Берліні 11 жовтня. Окрім Шольца, Зеленський хоче також зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, проте про що саме вони будуть говорити, поки що невідомо.

""План перемоги" має на увазі стратегію, за допомогою якої Україна та її союзники зможуть змусити Володимира Путіна закінчити війну та сісти за стіл переговорів. Вперше представивши свій план у США, Зеленський тепер має намір ознайомити з ним європейських лідерів", – зазначає видання.

Американське видання Politico повідомило, що Зеленський проведе у Лондоні зустріч з Кіром Стармером, британським прем'єром. Припускається, що цей візит також припаде на 10 жовтня, зустріч відбудеться у Лондоні.

"Український президент відвідає Стармера вдруге з моменту вступу британського прем'єра на посаду у липні. Зустріч відбудеться в той момент, коли західні держави роздумують над тим, чи задовольнити прохання України про обстріл Росії з далекобійної зброї, і одразу після того, як було відкладено ключовий саміт, на якому Україна мала представити "план перемоги"", – повідомив журнал.

Офіційний представник британського уряду, коментуючи новини, заявив, що прем'єр вчергове заявить про підтримку України з боку Великої Британії. Ще один цікавий момент – у Стармера підтвердили, що новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте також буде присутній на зустрічі в Лондоні. А Рютте вже встиг минулого тижня заявити, що Києв має право на самооборону, яке "не закінчується на кордоні".

Зазначимо, що 8 жовтня президент США Джо Байден скасував поїздку до Німеччини через наближення урагану, який може стати найруйнівнішим за останню сотню років.

Як повідомляв "Телеграф", це засідання президент України Володимир Зеленський називав "особливим". Український лідер планував там представити "план перемоги" державам-союзникам.