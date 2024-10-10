Зеленський прибув до Великої Британії: з'явились перші відео з Лондона та деталі візиту

Український президент продовжує вояж по Європі

У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Там він провів переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє The Guardian. Також український президент має зустрітись генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Представник британського прем'єра повідомив журналістам, що Стармер мав підтвердити Зеленському непорушну підтримку Великої Британії України перед обличчям російської агресії. Водночас зазначається, що позиція уряду Великої Британії щодо дозволу Україні запускати ракети великої дальності Storm Shadow по цілях на території Росії не змінилася.

Це вже другий візит українського президента на Даунінг-стріт з моменту обрання Стармера прем'єр-міністром. У липні Зеленський першим з іноземних лідерів відвідав Лондон після зміни уряду.

Нагадаємо, Зеленський замість скасованого засідання "Рамштайну" проведе низку зустрічей зі своїми колегами, де презентує кожному з них "План перемоги України". Він планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єрами Британії та Німеччини – Кіром Стармером та Олафом Шольцем, а також з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У середу, 9 жовтня, президент України відвідав Хорватію. Там він взяв участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа.