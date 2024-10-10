Дніпро готують до оборони? Військовий експерт прокоментував гучну інформацію

Підготовка до оборони — це нормальна практика під час війни

За даними DeepStatе, від Покровська, що на Донеччині, до межі з Дніпропетровщиною росіянам залишилося подолати близько 25 кілометрів. На тлі цих новин у мирного населення і в деяких експертів виникають побоювання щодо можливого просування армії РФ до Дніпропетровської області.

Як наслідок, у регіоні розпочалося активне спорудження оборонних укріплень. Чи справді Дніпро готують до оборони, розповів у коментарі "Телеграфу" Олександр Мусієнко, військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень.

За словами експерта, підготовка до оборони — це нормальна практика під час війни, особливо для областей, які межують із зоною активних бойових дій. "Я не бачу в цьому проблеми і сприймаю це як абсолютно нормальні та правильні кроки", — зазначає Мусієнко.

За його словами, краще мати укріплення і не використовувати їх, ніж опинитися без захисту у критичний момент. Фахівець зауважує, що будівництво оборонних споруд часто викликає суперечливі реакції: "У нас така ситуація: будуєш — чого ви паніку розганяєте, не будуєш — зрада".

Мусієнко підкреслює важливість фортифікаційних робіт та наголошує, що це не обов'язково означає негайну підготовку до оборони. Натомість це демонструє готовність та передбачливість. "Ми маємо бути підготовлені. Це абсолютно правильні кроки", — стверджує експерт.

Військовий аналітик також звертає увагу на складність комунікації під час війни. Він пояснює, що емоційний стан людей різний, особливо після тривалого конфлікту. Початкові перемоги та звільнення територій підняли бойовий дух, але відступи та втрати позицій сприймаються болісно.

"Коли доводиться відступати і відходити з певних позицій, охочих коментувати такі дії не багато", — зазначає Мусієнко. Він додає, що відсутність коментарів щодо неприємних подій створює інформаційний вакуум, який можуть заповнити непрофесійні джерела.

До межі Дніпропетровської області близько 25 км, за даними DeepStatе

Експерт наголошує на необхідності реальної роботи з посилення оборони держави та регіонів, які перебувають під контролем української влади. "Будівництво фортифікаційних споруд і лінії оборони Дніпропетровської області є абсолютно необхідним і правильним", — підсумовує Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіянам вдалося просунутися під Покровськом. Їм вдалося захопити села Крутий Яр та Красний Яр.