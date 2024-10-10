Днепр готовится к обороне? Военный эксперт прокомментировал громкую информацию

Подготовка к обороне – это нормальная практика во время войны

По данным DeepStatе, от Покровска на Донетчине до границы с Днепропетровщиной россиянам осталось преодолеть около 25 километров. На фоне этих новостей у мирного населения и у некоторых экспертов возникают опасения по поводу возможного продвижения армии РФ в Днепропетровскую область.

Как следствие, в регионе началось активное строительство оборонных укреплений. Действительно ли Днепр готовят к обороне, рассказал в комментарии "Телеграфу" Александр Мусиенко, военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований.

По словам эксперта, подготовка к обороне — это нормальная практика во время войны, особенно для областей, граничащих с зоной активных боевых действий. "Я не вижу в этом проблемы и воспринимаю это как абсолютно нормальные и правильные шаги", — отмечает Мусиенко.

По его словам, лучше иметь укрепление и не использовать их, чем оказаться без защиты в критический момент. Специалист отмечает, что строительство оборонительных сооружений часто вызывает противоречивые реакции: "У нас такая ситуация: строишь — чего вы панику разгоняете, не строишь — измена".

Мусиенко подчеркивает важность фортификационных работ и подчеркивает, что это не обязательно означает немедленную подготовку к обороне. Это демонстрирует готовность и предусмотрительность. "Мы должны быть подготовлены. Это абсолютно правильные шаги", — утверждает эксперт.

Военный аналитик обращает внимание на сложность коммуникации во время войны. Он объясняет, что эмоциональное состояние людей разное, особенно после длительного конфликта. Первоначальные победы и освобождение территорий подняли боевой дух, но отступления и потери позиций воспринимаются болезненно.

"Когда приходится отступать и отходить с определенных позиций, желающих комментировать такие действия немного", — отмечает Мусиенко. Он добавляет, что отсутствие комментариев по поводу неприятных событий создает информационный вакуум, который могут заполнить непрофессиональные источники.

До границы Днепропетровской области около 25 км, по данным DeepStatе

Эксперт отмечает необходимость реальной работы по усилению обороны государства и регионов, которые находятся под контролем украинской власти. "Строительство фортификационных сооружений и линии обороны Днепропетровской области абсолютно необходимо и правильно", — заключает Александр Мусиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россиянам удалось продвинуться под Покровском. Им удалось захватить села Крутый Яр и Красный Яр.