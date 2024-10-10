Днепр готовится к обороне? Военный эксперт прокомментировал громкую информацию
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Подготовка к обороне – это нормальная практика во время войны
По данным DeepStatе, от Покровска на Донетчине до границы с Днепропетровщиной россиянам осталось преодолеть около 25 километров. На фоне этих новостей у мирного населения и у некоторых экспертов возникают опасения по поводу возможного продвижения армии РФ в Днепропетровскую область.
Как следствие, в регионе началось активное строительство оборонных укреплений. Действительно ли Днепр готовят к обороне, рассказал в комментарии "Телеграфу" Александр Мусиенко, военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований.
По словам эксперта, подготовка к обороне — это нормальная практика во время войны, особенно для областей, граничащих с зоной активных боевых действий. "Я не вижу в этом проблемы и воспринимаю это как абсолютно нормальные и правильные шаги", — отмечает Мусиенко.
По его словам, лучше иметь укрепление и не использовать их, чем оказаться без защиты в критический момент. Специалист отмечает, что строительство оборонительных сооружений часто вызывает противоречивые реакции: "У нас такая ситуация: строишь — чего вы панику разгоняете, не строишь — измена".
Мусиенко подчеркивает важность фортификационных работ и подчеркивает, что это не обязательно означает немедленную подготовку к обороне. Это демонстрирует готовность и предусмотрительность. "Мы должны быть подготовлены. Это абсолютно правильные шаги", — утверждает эксперт.
Военный аналитик обращает внимание на сложность коммуникации во время войны. Он объясняет, что эмоциональное состояние людей разное, особенно после длительного конфликта. Первоначальные победы и освобождение территорий подняли боевой дух, но отступления и потери позиций воспринимаются болезненно.
"Когда приходится отступать и отходить с определенных позиций, желающих комментировать такие действия немного", — отмечает Мусиенко. Он добавляет, что отсутствие комментариев по поводу неприятных событий создает информационный вакуум, который могут заполнить непрофессиональные источники.
Эксперт отмечает необходимость реальной работы по усилению обороны государства и регионов, которые находятся под контролем украинской власти. "Строительство фортификационных сооружений и линии обороны Днепропетровской области абсолютно необходимо и правильно", — заключает Александр Мусиенко.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россиянам удалось продвинуться под Покровском. Им удалось захватить села Крутый Яр и Красный Яр.