Російські війська могли захопити ще три села під Покровськом: що відомо (карти)

Лінія фронту наблизилася до Покровська

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська знову просунулися біля Покровська. Як зазначається, росіянам вдалося захопити ще три села на цьому напрямку.

Зокрема, армія РФ окупувала Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр під Покровськом. Про це аналітики проєкту DeepState повідомили у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок цього просування лінія фронту наблизилася до Покровська на відстань приблизно 7,6 км, а до Мирнограда — на 1,5 км.

Миколаївка, Красний Яр, Крутий Яр на Покровському напрямку

М'ясожарівка, Луганська область

Згідно з інформацією DeepState, окрім зазначених населених пунктів, російські сили повторно окупували М'ясожарівку у Луганській області. Це невелике село уже було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення. 24 жовтня 2022 року ЗСУ звільнили населений пункт. Крім того, росіяни просунулися біля Нью-Йорку.

Нью-Йорк, Донецбка область

Варто зазначити, що Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму вечірньому зведенні не підтверджував інформацію про можливу втрату згаданих населених пунктів на сході України.

Натомість щодо Покровського напрямку Генштаб надав таку інформацію: "Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове 17 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває".

Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка

Згідно з даними Генштабу, армія РФ зазнає значних втрат на цьому напрямку. За попередньою інформацією, українські військові знешкодили понад 250 солдатів РФ, 103 з них — безповоротно. Також повідомляється про знищення 12 артилерійських систем, двох одиниць РСЗВ "Град", чотирьох бойових броньованих машин та 11 автомобілів. Крім того, пошкоджено РСЗВ, шість ББМ та п'ять одиниць автомобільної техніки росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував інформацію щодо підготовки Дніпра до оборони. Він вважає це нормальною практикою під час війни.