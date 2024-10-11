У самому серці Києва вшанували пам'ять журналістки, яка загинула в полоні (фото та відео)

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях

У п'ятницю, 11 жовтня, у середмісті Києва відбулася акція вшанування пам'яті української журналістки Вікторії Рощиної. Вона загинула у російському полоні.

Близько 19:00 на Майдані Незалежності зібралися колеги, друзі та небайдужі громадяни, щоб віддати шану репортерці. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов також відвідав акцію.

Організаторами акції виступили Премія імені Георгія Ґонґадзе та hromadske. Вони закликали всіх охочих прийти та вшанувати пам'ять Вікторії біля простору з прапорами на честь загиблих під час війни.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях, виконуючи свої професійні обов'язки. У травні 2024 року Росія визнала факт її утримання. Це вже був другий випадок полону журналістки — у березні 2022 року її також викрадали під час роботи над матеріалом про воєнні дії на сході та півдні України.

Вікторія була відомою своєю безстрашністю та відданістю професії. Вона працювала для hromadske, "Української правди", "Радіо Свобода", співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Перший" та "Цензор.нет". У 2022 році Рощина отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

Колеги згадують Вікторію як надзвичайно віддану своїй справі журналістку. "Віку ніщо не могло зупинити, якщо в її голові народжувалася ідея. Для неї не було нічого важливішого за журналістику", — розповідає колишня шеф-редакторка hromadske Євгенія Моторевська.

Інформація про смерть Вікторії Рощиної надійшла її батькові від російських офіційних осіб 10 жовтня. Пізніше цю трагічну новину підтвердила й українська сторона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наша колега Ірина Левченко та її чоловік з травня 2023 року перебувають у полоні росіян. Ні їхнє точне місце перебування, ні стан здоров’я, ні причини ув’язнення досі невідомі.