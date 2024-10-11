Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Торецьк: що зараз відбувається в місті (карта)

З міста продовжують вивозити цивільних

Сили оборони України контролюють близько 40-50% території міста Торецьк Донецької області. Решта території — захоплена ворогом.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Торецької МВА Василь Чинчик. За його словами, росіяни докладають всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто, але Сили оборони дають їм гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей.

"За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", — підкреслив голова МВА.

Чинчик також розповів, що продовжується евакуація цивільних із Торецька. Водночас він наголосив, що це викликає значні труднощі. За словами голови МВА, безпекова складова дозволяє це робити лише у певні проміжки часу, коли настає затишшя або є сприятливі кліматичні умови.

"Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади: 3 — за допомогою співробітників Нацполіції, 4 — за сприяння військовослужбовців", — підкреслив Чинчик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ відходили з Вугледару і чи дійсно не всіх поранених забрали. Деталі розповів Олександр Охріменко, який очолює 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців, що стояла у місті.