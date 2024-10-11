"Нам потрібна ваша підтримка": Зеленський сказав, чого зараз не вистачає ЗСУ та коли буде другий Саміт миру

Зеленський закликав підтримати Україну, яка зараз входить у складний зимовий період

Українська армія кожного дня стикається з нестачею військової техніки, яка дає можливість ефективно битися проти російських окупантів. Зараз Збройні сили України потребують більших постачань від партнерів, в тому числі в першу чергу саме техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Парижі під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський закликав підтримати Україну, яка зараз входить у складний зимовий період.

"Перед зимою нам потрібна ваша підтримка", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів щодо ситуації на фронті та ситуації у тилу.

Також Зеленський підтвердив, що у листопаді він хоче провести саміт миру, вже другий за рахунком. Проте поки що незрозуміло, як це узгоджується із заявою Офісу президента про те, що другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, у визначений термін не відбудеться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на другий Саміт миру планували запросити Росію. Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі було б розглянуто докладний план закінчення війни, який підготує Україна. Другий Глобальний саміт миру Україна планувала провести до того, як у США відбудуться президентські вибори.

Варто додати, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав.