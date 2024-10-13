Відома з давен: що означає прізвище очільниці МСЕК Хмельниччини Крупи, яка переполохала всю Україну

Розповідаємо таємницю прізвища

Нещодавно Україну сколихнула новина про затримання очільниці МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, у якої виявили 6 мільйонів доларів готівкою. Виявилось, що вона є носієм цікавого та непересічного прізвища. Воно має цікаве походження і глибоке коріння в українській мові та культурі. Розгляньмо детальніше походження, значення та цікаві факти, пов'язані з прізвищем Крупа.

Прізвище Крупа найбільш поширене на Львівщині та Тернопільщині, а також у Києві. Це підтверджують дані Генеалогічного товариства "Рідні". Цікаво, що це прізвище зустрічається в різних історичних документах, зокрема у списках репресованих та серед керівництва УРСР і депутатів Верховної Ради.

У козацьких реєстрах 1649 року зафіксовано двох осіб з прізвищем Крупа. Це свідчить про те, що прізвище існувало вже в середині XVII століття. Однак у реєстрі 1756 року воно не зустрічається, що може вказувати на зміни в поширенні прізвища або неповноту даних.

Походження прізвища Крупа

Походження прізвища Крупа безпосередньо пов'язане зі словом "крупа" в українській мові. Воно має кілька значень. Перше — це те саме, що й "крупи", тобто продукт харчування. В українській літературі часто зустрічаються згадки про крупу як складову їжі. Наприклад, у творах Івана Кирія, Олеся Бердника, Галини Пагутяк та Любка Дереша можна знайти описи страв з різних видів круп.

Друге значення слова "крупа" — це окрема крупина. Це значення відображене в народних прислів'ях, як-от "Крупа крупу гонить, а крупу і чорт не догонить". Михайло Коцюбинський використовував це слово для образного порівняння: "Є місця, де деревини – як крупа від крупи в московськім куліші".

Третє, переносне значення слова "крупа" — це атмосферні опади, схожі на дрібні кулясті зернята. Такі описи можна знайти у творах Івана Нечуя-Левицького, Вадима Собка, Степана Тельнюка, Юрія Мушкетика та Валерія Шевчука.

Серед відомих носіїв прізвища Крупа в Україні — Левко Крупа, український письменник, журналіст, громадсько-політичний діяч та педагог. Його син, Любомир Крупа, був заступником голови Тернопільської обласної ради і загинув на війні у 2023 році.

Петро Крупа — український архітектор, також носить це прізвище. Серед іноземців з цим прізвищем відомі Даріуш Крупа, польський сесійний музикант, та Джоанна Крупа, американська фотомодель і актриса польського походження.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що означають прізвища Ворожбит, Ворожко, Ворожка. З високою долею ймовірності перший носій таких родових імен мав відношення до магії.