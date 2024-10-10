Від Ані, Лери, Вані та інших: як звучать українські прізвища від імен, перевірте у списку своє

У багатьох імен є ціла низка прізвищ, що походить від них

У величезному списку українських прізвищ є ті, що походять від чоловічих та жіночих імен. У нашій країні налічується велика кількість їхніх носіїв.

"Телеграф" розповідає про деякі прізвища, створені на основі імен. За інформацією з відкритих джерел, чи не від кожного поширеного імені в Україні відбувається низка різноманітних прізвищ.

Слід зазначити, що найчастіше дитині діставалося прізвище на ім’я його батька. У такий спосіб з’явилися поширені родові імена, що існують і сьогодні. Водночас є багато прізвищ і від жіночих імен.

Які прізвища походять від імен

Валерія/Лера — Валерченко; Лерченко, Лерчук, Лерчак;

Ганна (Анюта/Анна (рос.) — Ганнушенко, Ганнущенко, Ганненко, Ганченко, Ганнущак/Ганущак, Ганущин, Гандзюк, Ганчак, Ганчук, Ганютин; Анненко, Аненко, Анюк, Анютін, Анющенко, Анютенко;

Вадим — Вадименко, Вадимчук, Вадюк, Ваденко, Вадченко;

Єва — Євченко, Євчук, Євчак, Євчик, Євчишин;

Захар — Захаренко, Захарченко, Захарчук, Захарусь, Захарія, Захарко;

Іван (Ваня) — Іванченко, Іваненко, Івасенко, Івахненко, Іващенко, Івасько, Іванчук, Іванюк, Іванцюк, Івасюк, Івахнюк, Іващук, Іванійчук, Іваночак, Іванотчак, Іванищак, Іванюта, Іванюша, Іванющенко, Іванов, Іванков, Іванишин, Івасишин, Іванчишин, Іванко, Іваночко, Іванюра, Іваха, Івахно, Івась, Івасик, Іваш, Івашко, Іванець; Ваньчик, Ваньо, Ванік, Ванюк;

Катерина — Катеринченко, Катеринчук, Катеринка, Катеринич, Катрич, Катрук, Катрюк;

Людмила (Люся) — Люсенко, Люсенюк, Люсюк, Люсін;

Марина – Маринченко, Маринич/Маренич, Маринюк, Мариняк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ім’я та прізвище вважаються в Україні найдовшими. Разом вони становлять понад сотню букв.