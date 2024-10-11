"Грибні" українські прізвища: перевірте, чи чули ви такі колись
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Усього таких прізвищ налічується до двох десятків
Різноманітний список українських прізвищ зберігає в собі цікаву історію походження кожної з них. Наші пращури давали родові імена, зокрема, від назв тварин, різних предметів, квітів і навіть грибів.
"Телеграф" розповідає про деякі прізвища, створені від українських назв грибів. За інформацією з відкритих джерел, всього таких родових імен в Україні налічується до двох десятків.
Деякі їх часто зустрічаються і мають велику кількість носіїв.
Список прізвищ від українських назв грибів
- Гирчак — Гирченко; Гірчак, Гірченко,
- Гриб — Грибенко,
- Ковпак — Ковпаченко,
- Опенька — Опенько, Опеньченко, Опеньчук,
- Печериця — Печериченко,
- Сироїжка — Сироїжко, Сироєженко.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські ім’я та прізвище вважаються найдовшими. Разом вони містять понад сотню букв. Їх носіїв сам прийняв рішення так назвати себе і змінив свої дані в документах. Чоловік розповів, що під час їхнього вибору орієнтувався на дані з Вікіпедії, де поєднував елементи з різних українських родових імен.