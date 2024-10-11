"Грибні" українські прізвища: перевірте, чи чули ви такі колись

Усього таких прізвищ налічується до двох десятків

Різноманітний список українських прізвищ зберігає в собі цікаву історію походження кожної з них. Наші пращури давали родові імена, зокрема, від назв тварин, різних предметів, квітів і навіть грибів.

"Телеграф" розповідає про деякі прізвища, створені від українських назв грибів. За інформацією з відкритих джерел, всього таких родових імен в Україні налічується до двох десятків.

Деякі їх часто зустрічаються і мають велику кількість носіїв.

Список прізвищ від українських назв грибів

Гирчак — Гирченко; Гірчак, Гірченко,

Гриб — Грибенко,

Ковпак — Ковпаченко,

Опенька — Опенько, Опеньченко, Опеньчук,

Печериця — Печериченко,

Сироїжка — Сироїжко, Сироєженко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські ім’я та прізвище вважаються найдовшими. Разом вони містять понад сотню букв. Їх носіїв сам прийняв рішення так назвати себе і змінив свої дані в документах. Чоловік розповів, що під час їхнього вибору орієнтувався на дані з Вікіпедії, де поєднував елементи з різних українських родових імен.