Известна с древних времен: что означает фамилия главы МСЭК Хмельнитчины Крупы, которая переполошила всю Украину

Рассказываем тайну фамилии

Недавно Украину всколыхнула новость о задержании главы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, у которой обнаружили 6 миллионов долларов наличными. Оказалось, что она является носителем интересной и незаурядной фамилии. Оно имеет интересное происхождение и глубокие корни в украинском языке и культуре. Рассмотрим более подробное происхождение, значение и интересные факты, связанные с фамилией Крупа.

Фамилия Крупа наиболее распространена во Львовской и Тернопольской, а также в Киеве. Это подтверждают данные Генеалогического общества "Родни". Интересно, что эта фамилия встречается в различных исторических документах, в частности, в списках репрессированных и среди руководства УССР и депутатов Верховной Рады.

В казацких реестрах 1649 года зафиксированы два человека с фамилией Крупа. Это свидетельствует о том, что фамилия была уже в середине XVII века. Однако в реестре 1756 г. оно не встречается, что может указывать на изменения в распространении фамилии или неполноте данных.

Происхождение фамилии Крупа

Происхождение фамилии Крупа напрямую связано со словом "крупа" в русском языке. Она имеет несколько значений. Первое — это то же, что и "крупы", то есть продукт питания. В украинской литературе часто встречаются упоминания о крупе как составляющей пищи. К примеру, в произведениях Ивана Кирия, Олеся Бердника, Галины Пагутяк и Любка Дереша можно найти описания блюд из разных видов круп.

Второе значение слова "крупа" — это отдельная крупина. Это значение отражено в народных пословицах, таких как "Крупа крупу гонит, а крупу и черт не догонит". Михаил Коцюбинский использовал это слово для образного сравнения: "Есть места, где древесины – как крупа от крупа в московском кулише".

Третье, переносное значение слова "крупа" — это атмосферные осадки, похожие на мелкие шаровидные зерна. Такие описания можно найти в произведениях Ивана Нечуя-Левицкого, Вадима Собко, Степана Тельнюка, Юрия Мушкетика и Валерия Шевчука.

Среди известных носителей фамилии Крупа в Украине Левко Крупа, украинский писатель, журналист, общественно-политический деятель и педагог. Его сын Любомир Крупа был заместителем председателя Тернопольского областного совета и погиб на войне в 2023 году.

Петр Крупа – украинский архитектор, также носит эту фамилию. Среди иностранцев с этой фамилией известны Дариуш Крупа, польский сессионный музыкант и Джоанна Крупа, американская фотомодель и актриса польского происхождения.

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