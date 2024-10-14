Це питання вибору, а не ресурсу: військовий пояснив, як Україна може закінчити війну

Військовий дав чітку відповідь на питання

Геннадій Левітас на псевдо "Кажан" розповів, як може закінчитись війна в Україні, він поділився думками, що таке перемога. За словами військового, суспільство має усвідомлювати, що будь-який результат не є остаточним.

Про це командир роти безпілотників заявив в інтерв'ю "Телеграфу" — "Про перемогу зараз не йдеться — йде уповільнення втрат". Він каже, що наша країна може і не захоче виходити на кордони 1991 року, але не виключено, що ми можемо повернути Кубань.

"Чи вийдемо ми на кордони 1991 року, а може, ми і не захочемо на них виходити, а може, ми вийдемо настільки, що повернемо Кубань у лоно українських земель? Це питання робить нам відсилку до ще одного невирішеного моменту, що для українців означає Перемога? Перемога для нас — коли ракети перестали бити? А у цей час якесь там умовне АТО стоїть, якісь люди утримують позиції? Або перемога — це коли ми повернулись на кордони 91-го року, але РФ існує і вона має сили і засоби, щоб знову вторгнутись?", — питається він.

За його словами, суспільство, якщо воно доросле, має усвідомлювати, що будь-який результат не є остаточним. Військовий додав, що наш вихід на ті чи інші кордони в певну історичну точку не означає ні перемогу, ні програш.

"Це історичний процес відбувається: в цьому сторіччі ми досягли успіху, кількість українців збільшилась, але якщо десь ми розслабилися, то нас почали розривати. Це не те, що ми обираємо: кидаємо частину Запорізької області, чи не кидаємо? Чи той же Донбас. Ми ставимо питання: чи у нас є ресурс, аби їх повернути? Якщо його немає, то території ми не повернемо. Це питання не вибору, а ресурсу", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, чому слова про територіальні поступки показові.