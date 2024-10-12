Стати на коліна перед РФ? Чому слова про територіальні поступки показові

Чи зможуть вони дійсно зупинити Росію

Нашумілі статті про територіальні поступки Росії задля миру вказують лише на тотальне не розуміння противника України. Водночас сподіватись на союзників, які бояться зараз давати зброю Україні, у плані гарантій безпеки — марна справа.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Про це він сказав в етері "Ми — Україна".

"Хтось говорить: так давайте ви станете на коліна перед агресором і це буде гарантувати вам, що він далі не буде вас вбивати. Такі публікації інфантильні, бо вони говорять так: ми хочемо простимулювати Росію, ми хочемо, щоб ви програли. Вони напряму так не говорять, вони говорять: треба віддати територію, ви отримаєте за це гарантії безпеки", — каже Подоляк.

На його думку, обіцяні гарантії безпеки, які мають надати партнери за закінчення війни на поганих умовах для України, є сумнівні.

"Чому ці ж країни, при закінченні війни мають дати вам неймовірні гарантії безпеки, якщо вони сьогодні зброю бояться дати, а завтра вони вам чомусь дадуть такі гарантії, які мають автоматично зупиняти Росію", — додає радника керівника ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Подоляка, партнери мають розуміти, про що війна в Україні, аби вони могли ефективно сприяти реалізації Плану перемоги.