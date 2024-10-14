Это вопрос выбора, а не ресурса: военный объяснил, как Украина может закончить войну

Командир роты дал четкий ответ на вопросы

Геннадий Левитас на псевдо "Кажан" рассказал, как может закончиться война в Украине, он поделился мыслями, что такое победа. По словам военного, общество должно осознавать, что любой результат не окончательный.

Об этом командир роты беспилотников заявил в интервью "Телеграфу" — "О победе сейчас речь не идет — идет замедление потерь". Он говорит, что наша страна может и не захочет выходить на границы 1991, но не исключено, что мы можем вернуть Кубань.

"Выйдем ли мы на границы 1991 года, а может, мы и не захотим на них выходить, а может, мы выйдем настолько, что вернем Кубань в лоно украинских земель? Этот вопрос делает нам отсылку к еще одному нерешенному моменту, что для украинцев означает Победа?Победа для нас — когда ракеты перестали бить? А в это время какое-то условное АТО стоит, какие-то люди удерживают позиции? Или победа — это когда мы вернулись на границы 91-го года, но у РФ существует и она имеет силы и средства, чтобы снова вторгнуться?", — спрашивает он.

По его словам, общество, если оно взрослое, должно осознавать, что любой результат не окончательный. Военный добавил, что наш выход на те или иные границы в определенную историческую точку не означает ни победу, ни проигрыш.

"Это исторический процесс происходит: в этом столетии мы преуспели, количество украинцев увеличилось, но если где-то мы расслабились, то нас начали разрывать. Это не то, что мы выбираем: бросаем часть Запорожской области, или не бросаем? Или тот же Донбасс. Мы ставим вопрос: есть ли у нас ресурс, чтобы их вернуть? Если его нет, то территории мы не вернем.

Ранее "Телеграф" писал, почему слова о территориальных уступках показательны.