Примусити Росію до миру: як у цьому може допомогти європейське турне Зеленського

Не всі країни-союзниці розуміють про, що насправді війна в Україні

Однією з головних задач президента України Володимира Зеленського під час візиту до Європи стала презентації "Плану перемоги України", який, ймовірно, покажуть РФ на другому Саміті миру.

Як зазначив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері телемарафону, що розроблена Україною стратегія має бути у всіх партерів, адже вони її частина.

"Президент презентував план примусу Росії до адекватного світосприйняття і готовності вести переговори. Росію можна тільки примусити до цього. Там є ресурсні необхідності, які можна реалізувати тільки з нашими партнерами — це і зброя, і юридичні особливості продовження війни", — пояснив Подоляк.

За його словами, на жаль, деякі партнери й досі не розуміють до кінця про, що війна в Україні. Вона про домінування правил тих чи інших, про правила в рамках міжнародного правила, до чого звикли європейські країни.

"Ця війна про домінування сили, насилля, за що виступає Росія, про прийняття і готовність вести ті чи інші переговори. Росію можна примусити тільки до цього", — сказав Подоляк.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, в чому сенс "Плану перемоги України". Адже Росія вважає себе здатною ігнорувати реальну дипломатію та українську "Формулу миру".

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца після зустрічі.