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Ви точно з роду музикантів, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 14 жовтня 2024, 10:59

Загалом таких родових імен в Україні налічується понад 30

Серед унікальних українських прізвищ є ті, що давали людям зі світу музики. Вони грали на будь-яких музичних інструментах чи були виконавцями.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зібрав перелік таких прізвищ. Усього їх налічується понад 30.

Зазначимо, що багато цих родових імен досить поширені на території України. Приміром, прізвище Музика має 11708 носіїв, Музиченко — 4807, Музичук — 3031.

Список прізвищ, які давали музикантам:

  • Бандурист,
  • Бас (Басик, Басок, Баско, Басенко, Басів, Басюк, Басяк, Басько, Басишин, Басистий, Басистюк),
  • Гудар (Гудак, Гударенко, Гудник),
  • Дудар (Дудак, Дударенко, Дудник),
  • Кобзар (Кобзаренко, Кобзар),
  • Лірник (Лірниченко, Лірнюк),
  • Музика (Музичко, Музиченко, Музичук),
  • Скрипаль (Скрипаленко, Скрипалюк, Скрипник),
  • Сопівник (Сопільник, Сопіленко, Сопільняк, Сопильнюк),
  • Тримбач (Тримбаченко, Трімбачук, Трубайчук, Трубник),
  • Цимбал (Цимбаленко, Цимбалюк, Цимбаліст)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать українські прізвища, що походять від жіночих та чоловічих імен, які є найбільш популярними в нашій країні.

Теги:
#Україна #Історія #Музиканти #Прізвища