Ви точно з роду музикантів, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку

Загалом таких родових імен в Україні налічується понад 30

Серед унікальних українських прізвищ є ті, що давали людям зі світу музики. Вони грали на будь-яких музичних інструментах чи були виконавцями.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зібрав перелік таких прізвищ. Усього їх налічується понад 30.

Зазначимо, що багато цих родових імен досить поширені на території України. Приміром, прізвище Музика має 11708 носіїв, Музиченко — 4807, Музичук — 3031.

Список прізвищ, які давали музикантам:

Бандурист,

Бас (Басик, Басок, Баско, Басенко, Басів, Басюк, Басяк, Басько, Басишин, Басистий, Басистюк),

Гудар (Гудак, Гударенко, Гудник),

Дудар (Дудак, Дударенко, Дудник),

Кобзар (Кобзаренко, Кобзар),

Лірник (Лірниченко, Лірнюк),

Музика (Музичко, Музиченко, Музичук),

Скрипаль (Скрипаленко, Скрипалюк, Скрипник),

Сопівник (Сопільник, Сопіленко, Сопільняк, Сопильнюк),

Тримбач (Тримбаченко, Трімбачук, Трубайчук, Трубник),

Цимбал (Цимбаленко, Цимбалюк, Цимбаліст)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать українські прізвища, що походять від жіночих та чоловічих імен, які є найбільш популярними в нашій країні.