Ви точно з роду музикантів, якщо у вас таке прізвище: перевірте його у списку
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Загалом таких родових імен в Україні налічується понад 30
Серед унікальних українських прізвищ є ті, що давали людям зі світу музики. Вони грали на будь-яких музичних інструментах чи були виконавцями.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію з відкритих джерел, зібрав перелік таких прізвищ. Усього їх налічується понад 30.
Зазначимо, що багато цих родових імен досить поширені на території України. Приміром, прізвище Музика має 11708 носіїв, Музиченко — 4807, Музичук — 3031.
Список прізвищ, які давали музикантам:
- Бандурист,
- Бас (Басик, Басок, Баско, Басенко, Басів, Басюк, Басяк, Басько, Басишин, Басистий, Басистюк),
- Гудар (Гудак, Гударенко, Гудник),
- Дудар (Дудак, Дударенко, Дудник),
- Кобзар (Кобзаренко, Кобзар),
- Лірник (Лірниченко, Лірнюк),
- Музика (Музичко, Музиченко, Музичук),
- Скрипаль (Скрипаленко, Скрипалюк, Скрипник),
- Сопівник (Сопільник, Сопіленко, Сопільняк, Сопильнюк),
- Тримбач (Тримбаченко, Трімбачук, Трубайчук, Трубник),
- Цимбал (Цимбаленко, Цимбалюк, Цимбаліст)
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звучать українські прізвища, що походять від жіночих та чоловічих імен, які є найбільш популярними в нашій країні.