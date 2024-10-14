Безпечний у переміщенні, рятує життя: що відомо про "Новатор-2", яким користуються бійці "Азову"

Його називають броньованим королем рейдів

Новітній український броньовик другого покоління "Новатор-2" зібрав у собі найкращі рішення для швидкого і безпечного переміщення на бойові. Він вже тривалий час бере участь у найважчих завданнях, які виконують бійці полку "АЗОВ" і рятує їхні життя, виводячи захисників з-під обстрілу артилерії та ударів FPV-дронів.

У 3-му епізоді АЗОВ.Gear друг "Інґвар", водій броньовика і технік 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов", детально розповів про свій броньовик.

"Броньований король рейдів", — так "Новатор-2" схарактеризувати в підрозділі. Військовий з позивним "Інґвар", водій броньовика і технік 6-го батальйону розповів, що раніше в підрозділі використовували поередню версію машини. Ця ж розроблена на шасі Ford F-550. Вага машини — 9660 кг, а вантажність 3340 кг. Ц порівнянні з першою версію "Новатора" відбулися значні покращення.

У першому "Новаторі" не було Run Flat, яку встановлювали на шини. Коли пошкоджена шина вона дозволяє виїхати із зони бойових дій або під обстрілом на відстань до 40 кілометрів при швидкості до 20 км/год.

У "Новаторі" посилена підвіска, подвійні амортизатори — далеко не повний перелік принад оновленого "Новатора-2". Для безпеки десанту встановлені фільтри, які захищають від атаки газу. На даху встановлена кулеметна турель 12,7 мм Браунінг.

Як бортовий РЕБ захищає від дронів? Скільки піхотинців може одночасно знаходитись у броньовику? Відповіді на ці питання можна дізнатись у детальному огляді "Новатора-2" на YouTube-каналі за посиланням.