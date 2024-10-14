Безопасный в перемещении, спасает жизнь: что известно о "Новаторе-2", которым пользуются бойцы "Азова"

Его называют бронированным королем рейдов

Новейший украинский броневик второго поколения "Новатор-2" собрал лучшие решения для быстрого и безопасного перемещения на боевые. Он уже долгое время принимает участие в самых трудных задачах, которые выполняют бойцы полка "АЗОВ" и спасает их жизнь, выводя защитников из-под обстрела артиллерии и ударов FPV-дронов.

В 3-м эпизоде АЗОВ.Gear друг "Ингвар", водитель броневика и техник 6-го батальона 12-й бригады "Азов", подробно рассказал о своем броневике.

"Бронированный король рейдов", — так "Новатор-2" охарактеризовали в подразделении. Военный с позывным "Ингвар", водитель броневика и техник 6-го батальона рассказал, что ранее в подразделении использовали пореднюю версию машины. Эта же разработана на шасси Ford F-550. Вес машины — 9660 кг, а грузоподъемность 3340 кг. По сравнению с первой версией "Новатора" произошли значительные улучшения.

В первом "Новаторе" не было Run Flat, которую устанавливали на шины. Когда поврежденная шина позволяет выехать из зоны боевых действий или под обстрелом на расстояние до 40 километров при скорости до 20 км/ч.

В "Новаторе" усилена подвеска, двойные амортизаторы — далеко не полный перечень прелестей обновленного "Новатора-2". Для безопасности десанта установлены фильтры, защищающие от атаки газа. На крыше установлена пулеметная турель 12,7 мм. Браунинг.

Как бортовой РЭБ защищает от дронов? Сколько пехотинцев может одновременно находиться в броневике? Ответы на эти вопросы можно узнать в подробном обзоре "Новатора-2" на YouTube-канале по ссылке.