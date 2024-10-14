Баллотировался в Раду и выступал в АТО: куда исчез победитель "Голоса страны" Иван Ганзера

Мужчина активно выступает перед украинскими защитниками

Телевизионные талант-проекты собирают у экранов целые семьи, которые голосуют за своих любимцев. Как правило, от победителей таких шоу ожидают успешной карьеры и обилия гастролей, однако так складывается не у всех. Одним из таких является победитель первого сезона "Голоса страны" Иван Ганзера.

"Телеграф" расскажет о карьере участника талант-шоу, а также как сложилась его жизнь после начала полномасштабного вторжения россиян.

Что известно об Иване Ганзере

Певец родился в Харьковской области в 1987 году. Из-за родовой травмы у него проблемы со зрением от рождения. С детства Иван интересовался творчеством и учился играть на аккордеоне в музыкальной школе. Также участвовал в разных певческих конкурсах. Закончив музшколу, стал работать руководителем в сельском клубе. Параллельно творил музыку на своей студии дома.

А вот большим толчком в карьере певца стало участие в первом сезоне шоу "Голос країни". К нему повернулись 4 тренера, но двигаться дальше он решил с Дианой Арбениной. Исполнителю удалось дойти до финала, где он боролся за первенство с Тоней Матвиенко и победил.

Как победитель Ганзера получил возможность сотрудничать с Universal music. Так, в 2012 году он представил дебютный альбом "Я не могу тебя терять". Позже пытался попасть в парламент от "Радикальной партии" Олега Ляшко, от которой баллотировался под четвертым номером. Тем не менее политической силе не удалось пройти в Верховную Раду.

Фото из сети

Впоследствии в сети появился первый клип Ганзеры на трек "Весна похожа на тебя". А через 2 года выпустил второй альбом, под названием "Хто має долар, той сало їсть".

Благодаря участию в шоу Иван познакомился со своей будущей женой Ольгой Каменчук. После одного из эфиров женщина подошла к певцу сделать фото. Впрочем, Ганзера согласился только после того, как его убедил в этом отец. С этого момента они и начали общаться.

Вскоре Ганзера из Каменчук стали парой и начали жить вместе. Ольга не только взяла на себя бытовые обязанности, но начала работать менеджером своего избранника-артиста. Жена помогает Ивану в организации выступлений, выпуске треков.

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

В 2014 году у пары появилась дочь, которую назвали в честь певицы Софии Ротару. Также в этот период певец принимал участие в Евромайдане. Затем начал ездить с концертами в зону АТО, чтобы поддержать украинских бойцов. За это он получил президентское отличие "За гуманитарное участие в АТО".

Фото из сети

Где сейчас Иван Ганзера

Еще до войны Ганзера с женой приобрели жилье в Коростене Житомирской области. В начале полномасштабного вторжения россиян семья находилась именно там. Пришлось прятаться от обстрелов россиян в укрытии, ведь постоянно звучали взрывы.

Тогда Ганзера с семьей переехали в Польшу, но потом вернулись. Так, Иван продолжил выступать перед военными на фронте, перед медиками и всеми, кто нуждается в поддержке в это сложное время.

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

После начала войны стала популярнее песня Ганзеры "Путину хана". Этот трек исполнитель выпустил после аннексии Россией Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе.

Сейчас артист продолжает давать концерты как перед защитниками на фронте, так и для гражданских в тылу. Он приобщается к благотворительным мероприятиям, где собирают средства на ВСУ.

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

Также Ганзера выступал с такими артистами, как группа "Лесопетный батальон", Виктором Павликом, участницей "Голоса страны" Галиной Куришко, Anna Maria.

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

В то же время Иван периодически распространяет фотографии со своей женой Ольгой и дочерью Софией. Он выражает нежные чувства к своей семье и призывает других ценить своих родных. Летом 2024 года Ганзера выпустил новый трек "Мы навеки с тобой семья".

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

Фото из инстаграма Ивана Ганзеры

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