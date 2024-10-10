Народився в Одесі та зустрічався з Тіною Кароль: що каже про війну учасник "Іванушки International" Туриченко

Виконавець давно не живе в Україні

Мовчання про війну українських артистів, які тривалий час будують кар'єру в Росії, сприймається як підтримка країни-агресорки. З-поміж артистів, які там проживають, є одесит Кирило Туриченко.

Туриченко певний час намагався стати співаком в Україні. Він брав участь у різних телевізійних проєктах. Чим він ще запам'ятався — знає "Телеграф".

Що відомо про Кирила Туриченко

Виконавець з'явився на світ в 1983 році в Одесі. Змалечку тяжів до творчості: навчався в театральному класі та опановував гру на фортепіано. Згодом доєднався до місцевого музичного гурту "Зоряний час", з якими їздив на різні фестивалі.

Пробував свої сили в конкурсах "Ранкова зірка", "Маленькі зірочки" і "5 + 20". Паралельно навчався в Південноукраїнському педагогічному університеті на музично-педагогічному факультеті. Пізніше виборов головну роль в мюзиклі "Чарівна лампа Аладдіна".

Туриченко входив до складу популярного одеського гурту "КА2Ю". Вони завоювали I премію на "Чорноморські ігри", а також виступали на фестивалі "Таврійські ігри". Гурт запалював в одеських клубах й мав певну аудиторію.

Хлопець також брав участь у відборах до проєктів "Народний артист", "Нова хвиля" і "5 зірок". Намагався перемогти на Національному відборі на "Євробаченні 2006", але марно. Пізніше на "Таврійських іграх" переміг у номінації "Відкриття року".

Фото з мережі

Мав стати учасником дуету Smash разом із Владом Топаловим, але останній вирішив співати сольно. Так само вирішує зробити Туриченко. Згодом з'явився трек 4 Seasons of Love, записаний спільно з європейським співаком Ray Horton. Композиція стала досить успішною в Україні. Пізніше випускає пісню "Прости мене".

У 2011 році хлопець виграв одразу дві премії — "Кумир Року" та "Альбом Року". Того ж року Туриченко брав участь у програмі "Останній герой", де став фіналістом.

Фото з мережі

У 2012 році виконавець вирішив проявити свій талант у шоу "Голос країни", де потрапив у прямі ефіри й дійшов до фіналу. Тоді про нього дізналась вся країна.

Кирило Туриченко в "Голос країни"

Однак вже наступного року співак долучається до російського гурту "Иванушки International". З того часу українець будує кар'єру в країні-окупантці.

Фото з мережі

Цікаво, що Туриченко мав стосунки з Тіною Кароль, коли вона вже була відомою співачкою. Вони зустрічалися протягом 2 років.

Фото з мережі

Що каже про війну Туриченко

Хлопець не засудив Росію за її вторгнення в Україну. На третій день війни він написав, що хоче жити у світі, де не існує "агресії та насилля", Утім, виконавець не зазначив, що саме країна, в якій він активно працює, виконує страшні злочини проти українського народу. Також він додав, що "сподівається, що цей жах закінчиться якомога швидше".

Фото з інстаграму Кирила Туриченка

А ведучий Слава Дьомін розповідав, що спільні знайомі повідомили йому про отримання Туриченком російського громадянства.

Зараз одесит продовжує виступати в гурті "Иванушки International", з яким гастролює російськими містами. Також він активно бере участь у різних програмах на телебаченні країни-агресорки та показує свої будні.

Фото з інстаграму Кирила Туриченка

Фото з інстаграму Кирила Туриченка

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка "Татусевих доньок" Мирослава Карпович. Дівчина народилась у Бердянську.