Відомий блогер виїхав з України після облави ТЦК (відео)

Невідомо як йому вдалося перетнути кордон

Українські блогери у зв’язку з війною Росії проти України та мобілізацією виїжджають за кордон. Раніше повідомлялося про втечу до Іспанії Олександра Волошина та вчинок Паші Бумчика, який перетнув Карпати та опинився в Румунії після отримання повістки. За кілька днів після облави співробітників ТЦК Україну покинув Юра Скайф.

Львівський блогер, який знімає пранки та смішні відеоролики, поїхав до Польщі, про що розповів своїм підписникам. Про те, як йому вдалося перетнути кордон, Юра Скайф промовчав.

За його словами, після того, як він залишив неназваний заклад у суботу, 14 жовтня, близько півсотні людей у масках накинулися на відвідувачів. Його разом із друзями витягли з машини та почали бити. Потім кинули на землю і штовхали ногами. Кричали: "Лежи!"

Блогер зазначив, що нападники були російськомовними. Після побиття нібито підійшли співробітники поліції та перевірили документи. У відповідь на скарги правоохоронці просили вказати на того, хто його побив, але оскільки там було багато людей у масках, він не зміг впізнати нападників.

Зазначимо, що Юра Скайф розповів про те, що сталося, дуже емоційно, використовуючи велику кількість нецензурної лексики.

За кілька днів чоловік зняв новий ролик, у якому пояснив, що заради своєї безпеки виїхав до Польщі. Залишається тільки здогадуватись, як він зміг перетнути кордон.

Українські телеграм-канали повідомляють, що під час облави Юра Скайф отримав повістку до військкомату.

Обережно, ненормативна лексика!

Нагадаємо, у неділю 13 жовтня, у Львові пройшли масштабні рейди із залученням працівників територіальних центрів комплектування. Перевіряли громадські заклади Сихівського району міста. Повідомлялося, що окрім спортзалу люди в масках увірвалися на весілля.